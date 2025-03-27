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桃園濱大漢溪市民活動中心揭牌啟用 張善政讚風景好

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪區義和市民活動中心揭牌啟用，斥資2300萬建成，提供里辦、關懷據點及里民學習休憩空間。記者曾增勳／攝影
大溪區義和市民活動中心揭牌啟用，斥資2300萬建成，提供里辦、關懷據點及里民學習休憩空間。記者曾增勳／攝影

桃園市政府獲水利署北區水資源分署支持用地，1年多前斥資2300萬元興建大溪區義和市民活動中心，市長張善政今天上午主持義和市民活動中心揭牌啟用時表示，多了一個活動中心，可提供義和里周邊幾里鄉親舉辦敬老活動、學習才藝，交流感情越來越好。

大溪義和里民欠缺活動中心休憩、活動空間，在北區水資源分署提供該分署一塊沉澱池面積約740坪用地，桃園市府斥資2300萬元歷時一年多興建完成，張善政和北水資分署長江明郎、民代在里長、里民先證揭牌啟用。

張善政表示，這塊地若沒有北水分署慷慨支持，就無法法蓋活動中心，飲水思源要謝謝北水分署，此處濱臨大漢溪、風景環境好，一層樓建築，基地原是沉澱池填平打實基礎才不會下陷，工程辛苦，該活動中心蓋好，義和里和附近各里鄉親有需要，都可來學習手藝活動、敬老交流，善加利用做為增進感情的場所。

大溪區長徐景揚說，該市民活動中心規畫里辦公室、活動中心、簡易廚房及儲藏室等，做為社區關懷據點、各類健康促進課程、社區發展協會技藝班隊活動，提供長輩休憩互動和青少年、婦女各年齡層市民學習交流平台多元使用。

桃園市長張善政（前排左四）等人主持大溪區義和市民活動中心揭牌啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（前排左四）等人主持大溪區義和市民活動中心揭牌啟用。記者曾增勳／攝影

張善政 桃園

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