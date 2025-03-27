快訊

路邊丟「600萬真鈔」沒人敢撿！台南男稱錢放家裡會發霉：拿出來曬太陽

黑手比老闆更懂勞基法 他留5年出勤紀錄離職拿回30萬

北一女師區桂芝遭檢舉 藍營批綠：不只戒嚴、警總時代來臨了

新竹市民坐月子釀酒遭檢舉 市府提醒最高可罰100萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府近日接獲檢舉疑私釀酒品案，隨即會同警方稽查，並在現場發現帶有灰塵的產製酒品器具，顯示曾有私釀行為。圖／新竹市政府提供
新竹市政府近日接獲檢舉疑私釀酒品案，隨即會同警方稽查，並在現場發現帶有灰塵的產製酒品器具，顯示曾有私釀行為。圖／新竹市政府提供

新竹市政府近日接獲檢舉疑私釀酒品案，隨即會同警方稽查，並在現場發現帶有灰塵的產製酒品器具，顯示曾有私釀行為。現場人員供稱器具為多年前為家人坐月子時少量自製供自用，目前已無持續產製行為，未達違法標準。

新竹市財政處指出，根據菸酒管理法規定，每戶供自用私釀酒含成品及半成品合計若超過100公升，或涉及販售行為，將面臨3萬元以上、最高100萬元的罰鍰，呼籲民眾遵守法規，避免因違法行為受罰，影響自身權益。

財政處表示，雖本案未達違法標準，仍提醒該市民遵守相關法規，避免私釀酒品超過法定自用限量或涉及販售行為，並建議妥善處理相關設備，以避免誤解或後續爭議。

財政處說明，根據現行法規，每戶私釀酒品僅能供自用，總量不得超過100公升，且不得有販售行為，如有其他製酒需求，應向財政部國庫署申請合法釀造執照，確保生產與販售均符合相關規範。

財政處提醒，酒品的生產與販售受法規嚴格管理，違法行為不僅影響市場秩序，還可能對消費者健康安全造成潛在風險，政府將持續加強稽查，杜絕非法私釀與販售行為，確保市場秩序與公共安全。

市府呼籲，民眾若發現違法私釀或販售私酒情事，可撥打私劣菸酒檢舉專線 03-5249158 或 1999 市民專線舉報，市府將依法查處，以維護市場秩序並保障消費者權益。同時，市府提醒民眾，若有自釀需求，務必遵守相關法規，以免誤觸法律，影響自身權益。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現場人員供稱器具為多年前為家人坐月子時少量自製供自用，目前已無持續產製行為，未達違法標準。圖／新竹市政府提供
現場人員供稱器具為多年前為家人坐月子時少量自製供自用，目前已無持續產製行為，未達違法標準。圖／新竹市政府提供

坐月子 新竹 釀酒人

延伸閱讀

藍白抗大罷免 綠宣講遍地開花

高虹安現身民眾黨全國宣講 黃國昌：新竹一定要守下來

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

源自竹蜻蜓...竹北燈有寓意 奪大新竹首件公部門專利

相關新聞

白沙屯拱天宮媽祖進香 開放報名首日湧人潮…排隊逾公里

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2025年徒步進香之旅，將在5月2日啟程，今天上午8點起開放現場報名，現場排隊人潮逾公里；由...

3年一科台南下營香29日起遶境 300多隊神轎、藝閣助陣

3年一科地方盛事，台南下營北極殿玄天上帝廟「下營香」遶境將在29、30日登場，今年不僅由上帝爺「親賜」遶境主題，命名為「...

桃園濱大漢溪市民活動中心揭牌啟用 張善政讚風景好

桃園市政府獲水利署北區水資源分署支持用地，1年多前斥資2300萬元興建大溪區義和市民活動中心，市長張善政今天上午主持義和...

新竹市民坐月子釀酒遭檢舉 市府提醒最高可罰100萬

新竹市政府近日接獲檢舉疑私釀酒品案，隨即會同警方稽查，並在現場發現帶有灰塵的產製酒品器具，顯示曾有私釀行為。現場人員供稱...

兒童節連假 桃園7公園集結園宇宙拿「好ㄅㄠ∨包」搶手

桃園市長張善政日前號召兒童節連假「集結園宇宙」，鼓勵家長孩子參加7處全新特色公園的親子活動，經濟發展局也加入園宇宙，首次...

一年僅約50人申請 苗栗縣府籲多利用產婦與嬰兒營養補助

苗栗縣政府提供低收入與中低收入戶產婦與嬰兒營養補助，但每年申請僅約50人，縣府提醒符合資格不要讓權益睡著了，並且評估根據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。