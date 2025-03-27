新竹市民坐月子釀酒遭檢舉 市府提醒最高可罰100萬

新竹市政府近日接獲檢舉疑私釀酒品案，隨即會同警方稽查，並在現場發現帶有灰塵的產製酒品器具，顯示曾有私釀行為。現場人員供稱器具為多年前為家人坐月子時少量自製供自用，目前已無持續產製行為，未達違法標準。

新竹市財政處指出，根據菸酒管理法規定，每戶供自用私釀酒含成品及半成品合計若超過100公升，或涉及販售行為，將面臨3萬元以上、最高100萬元的罰鍰，呼籲民眾遵守法規，避免因違法行為受罰，影響自身權益。

財政處表示，雖本案未達違法標準，仍提醒該市民遵守相關法規，避免私釀酒品超過法定自用限量或涉及販售行為，並建議妥善處理相關設備，以避免誤解或後續爭議。

財政處說明，根據現行法規，每戶私釀酒品僅能供自用，總量不得超過100公升，且不得有販售行為，如有其他製酒需求，應向財政部國庫署申請合法釀造執照，確保生產與販售均符合相關規範。

財政處提醒，酒品的生產與販售受法規嚴格管理，違法行為不僅影響市場秩序，還可能對消費者健康安全造成潛在風險，政府將持續加強稽查，杜絕非法私釀與販售行為，確保市場秩序與公共安全。

市府呼籲，民眾若發現違法私釀或販售私酒情事，可撥打私劣菸酒檢舉專線 03-5249158 或 1999 市民專線舉報，市府將依法查處，以維護市場秩序並保障消費者權益。同時，市府提醒民眾，若有自釀需求，務必遵守相關法規，以免誤觸法律，影響自身權益。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康