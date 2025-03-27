兒童節連假 桃園7公園集結園宇宙拿「好ㄅㄠ∨包」搶手

桃園市長張善政日前號召兒童節連假「集結園宇宙」，鼓勵家長孩子參加7處全新特色公園的親子活動，經濟發展局也加入園宇宙，首次在兒童節整合14家觀光工廠、5家食品品牌，推出限量「桃園好ㄅㄠ∨包」，報名快速額滿，還有網友分享上在楊梅四維公園開幕時，搶先拿到「桃園好ㄅㄠ∨包」，開箱看見滿滿的誠意。

經發局表示，「集結園宇宙・逗陣來KID桃」活動包括龍潭、中壢、八德、楊梅、大園、桃園和平鎮區7座特色公園，民眾報名體驗任務，完成後即可獲得限量的「桃園好ㄅㄠ∨包」，結果700個名額，不到4小時即額滿。「桃園好ㄅㄠ∨包」有零食、文具、觀光工廠入園票券與可愛熊熊玩偶、塗鴉帆布包畫筆等禮物。

有網友在Dcard分享，「上周帶小朋友參加楊梅四維公園的活動，領到包真的快哭出來，誠意爆棚，熊熊超可愛，還有畫筆組跟超實用的折價券，孩子開心，我也有Me Time」，貼文也引起家長討論，「我那個時代吃的零食，我的孩子一樣愛吃，原來工廠就在桃園」，也有外縣市家長留言詢問報名方式，參與此次活動的觀光工廠也表示，自市府宣布活動啟動後，即接獲許多家長來電詢問「桃園好ㄅㄠ∨包」索取方式。