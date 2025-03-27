一年僅約50人申請 苗栗縣府籲多利用產婦與嬰兒營養補助

苗栗縣政府提供低收入與中低收入戶產婦與嬰兒營養補助，但每年申請僅約50人，縣府提醒符合資格不要讓權益睡著了，並且評估根據條件自動啟動福利，讓弱勢家庭感受到政府的關懷與支持。

苗栗縣產婦與嬰兒營養補助補助對象，產婦懷孕滿20周以上，或經歷死胎、自然流產且持有合法證明文件者，低收入戶每人補助5000元；中低收入戶每人補助2500元；新生兒非死產，且設籍苗栗縣；低收入戶每人補助5000元，中低收入戶每人補助2500元，若為多胞胎， 依此類推。

縣府指出，產婦與嬰兒營養補助補助必須於事實發生後6個月內，向戶籍所在地的公所申請，前年、去年分別補助55、50人，今年至今15人，符合資格者要把握，洽詢電話037-558727。