白沙屯拱天宮媽祖進香 開放報名首日湧人潮…排隊逾公里

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖2025年徒步進香之旅，將在5月2日啟程，今天上午8點起開放現場報名，現場排隊人潮逾公里；由於報名期間長達一個月，廟方建議香燈腳可避開前幾天的尖峰時段，節省自我寶貴時間。

今年拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港鎮朝天宮刈火，往返10天9夜期程已定，今天開放報名首日，報名地點香客大樓外一早就出現排隊人龍，為達報名公平性，志工團也安排報名隊伍方向，並提早從7點開始審查報名表，而廟方今年也調整流程，報名流程皆在香客大樓內，一站完成來縮短報名時間。

上午8點開始報名，首批6人進入香客大樓辦理報名，由於每人都是親朋揪團代表，手上至少10張團體報名表，結果由一名來自北部婦人最先完成資料審查，搶下頭香拿到編號1號至86號臂章，她開心表示「超興奮的！往年都要等1、2小時，從來沒這麼快完成的。」

拱天宮表示，為了順暢報名程序，志工在香客大樓後方先協助審查字體後釘上號碼牌，香客依號碼牌順序排隊，由志工人員引導辦理登記繳交公費取得「臂章」後，再領取「進香服、帽子、毛巾」等相關物件，經現場核對裝備無誤，離場後不另行補發。

依往年經驗，報名第一天都相當踴躍，時有大宗人數報名，審查資料等候報名的時間相對冗長，請大家配合工作人員安排的動線與程序，耐心排隊等候；為了有效控管流量，當天會適量發出號碼牌，視報名作業情況再行增補或提早截止排單。

由於報名期間長達一個月，工作人員也建議香燈腳避開前幾天的尖峰時段，節省自我寶貴時間。另外，拱天宮並未授權任何單位或團體辦理代客報名，為確保個人隱私與財務安全，香燈腳若需要代理報名請審慎評估選擇信譽良好的代理人，嚴防有心人士及網路詐騙。