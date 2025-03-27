竹縣新總圖「鐵皮屋頂」 將改善

斥資9.5億元打造的新竹縣立總圖書館新建工程，屋頂外觀挨批是「鐵皮屋頂」。縣府文化局近期提出優化方案，將另起標案請建築師團隊協助，並納入民眾參與設計及票選，民代憂心恐無法如期開館，文化局強調，屋頂優化將與室內裝修將同步進行。

新竹縣文化局長朱淑敏前天赴議會專案報告說明，針對民眾反映總圖「鐵皮不夠美觀」、「建築材料太突兀」等，也有人建議拆掉鋁板屋頂等，但此案原有設計經都審和多次審查會議通過，且照圖施作，且總圖工程獲教育部核定2.8億元，須於2026年底結案，未如期完成恐遭撤銷補助經費。

朱淑敏說，為讓工程銜接順暢，以及金屬屋頂立面優化型式取得多數民眾共識，文化局已另案委託開羅建築事務所團隊進行優化改善設計，將納入民眾參與設計和票選階段，計畫舉辦3場工作坊。

總圖新建工程已進入竣工驗收和消防查驗階段，不少議員憂心，若還要改善屋頂，「總圖又成工地？」恐無法如期開館，也要求不只要注重總圖的屋頂外觀，內部設施與圖書等也要多重視。

朱淑敏回應，後續屋頂優化將與室內裝修將同步進行，此次委託的建築事務所團隊也是總圖室內裝修團隊，對於外部景觀與內部裝修都有經驗，也會持續與民眾充分溝通，同時考量結構安全與預算、工期等因素，決定優化方案。