桃園3掩埋場 彭啟明：明年底「退場」

桃園市目前仍有楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障3處垃圾掩埋場，迭有惡臭、孳生蚊蠅民怨，環境部長彭啓明昨與立委涂權吉等人實地訪視，宣示「明年底台灣沒有垃圾露天裸露掩埋場」。桃市環保局說明，3掩埋場下半年起全面展開覆土，明年底完成覆土「退場」。

立法院社福及衛環委員會昨考察桃園地區裸露垃圾掩埋場處理能量及清運情形，彭啓明與立委涂權吉、王正旭、市議員鄭淑方一行人首站到楊梅區員本垃圾掩埋場。員本垃圾掩埋場使用20多年，目前暫置垃圾量3.5萬噸，是桃園垃圾暫存量最大的掩埋場。

瑞原里長黃定宏代表附近里長請命，他說，員本垃圾掩埋場惡臭讓人吃不下飯，蚊蟲蒼蠅最多時，10張蒼蠅紙「2小時就黏滿」，該里一年獲補助13萬多元，里民分一包衛生紙都不夠，期盼遷場。

「甚至有居民形容，有的蒼蠅大到像小蜜蜂。」涂權吉表示，若遇焚化爐歲修，垃圾得暫存掩埋場，夏天曝曬惡臭影響周邊3、4個里居民，希望中央補助加速掩埋場覆土進度；也盼環境部協助處理觀音保障垃圾掩埋場砂土阻塞水溝問題、加強防火監控系統。

彭啓明說，全台還有48座露天垃圾掩埋場、堆置78萬噸垃圾，環境部計畫到明年底台灣沒有垃圾露天裸露場，並向里長允諾，明年底再回地方見證覆土解決惡臭成果。桃園市環保局指出，桃園欣榮焚化廠去年整改完成、觀音生質能中心營運步入軌道，迄今全桃園僅剩楊梅、龍潭、觀音3處掩埋場；原本3處掩埋場垃圾暫置最大量達到24.1萬噸，焚化爐整改後陸續執行暫置垃圾焚化和覆土，垃圾暫置量剩下楊梅3.5萬噸、龍潭1.9萬噸、觀音3.1萬噸。

環保局也說明，桃園、觀音2焚化廠每年2次輪流歲修，垃圾在歲修時間先暫置到3處掩埋場，平常也委由鄰近縣市協助焚化處理。為化解楊梅、龍潭居民誤會覆土後不會清運，環保局未來將向2地民眾說明化解疑慮，以利早日提升3掩埋場及周邊環境衛生安全。