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桃園3掩埋場垃圾8.5萬噸民怨 環局下半年起全面覆土

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
環境部長彭啓明（中）宣示明年底台灣沒有露天裸露垃圾掩埋場。記者曾增勳／攝影
環境部長彭啓明（中）宣示明年底台灣沒有露天裸露垃圾掩埋場。記者曾增勳／攝影

桃園市過去爆發多次垃圾危機，桃園各區露天垃圾掩埋場暫置垃圾堆積如山，一再引發民怨，市政府環保局今天下午表示，全桃僅剩楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障3處掩埋場，去年焚化爐整改後，暫置垃圾量從最高24.1萬噸降至現在8.5萬噸，預計下半年起3掩埋場全面展開覆土。

環境部為徹底解決全台灣各地露天垃圾掩埋場惡臭、孳生蚊蠅問題，推動2年掩埋場零裸露計畫，部長彭啓明宣示明年底台灣不再有露天裸露垃圾掩埋場，桃園市環保局爭取該計畫補助，去化楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障3大垃圾掩埋場暫置垃圾量。

市府環保局指出，桃園欣榮焚化廠去年整改完成、觀音生質能中心營運步入軌道，迄今全桃園僅剩楊梅、龍潭、觀音3處掩埋場，去年焚化爐整改前，3處掩埋場垃圾暫置最大量共24.1萬噸，以觀音掩埋場暫置垃圾量12.6萬最大。

去年5月焚化爐整改後至今，執行暫置垃圾覆土，只有觀音掩埋場已先覆土7.7萬噸，目前垃圾暫置量還有楊梅3.5萬噸、龍潭1.9萬噸、觀音3.1萬噸，總共暫置垃圾量8.5萬噸，該局爭取中央零裸露計畫補助，3處掩埋場預計下半年起全面展開覆土，至明年底完成覆土，一舉解決掩埋場臭味和蚊蠅問題。

環保局表示，桃園、觀音2焚化廠每年2次輪流歲修，影響垃圾掩埋場去化能量不足，遇到焚化爐歲修，垃圾先暫置到3處掩埋場，平常亦委由鄰近縣市協助焚化處理，若焚化爐有餘量就出清掩埋場暫置垃圾，為化解楊梅、龍潭居民誤會覆土後不會清運，影響覆土執行，該局將向2地民眾說明化解疑慮，以利展開覆土進度，早日完成3掩埋場及周邊環境衛生安全。

楊梅區瑞原里長黃定宏（見圖）拿出員本掩埋場垃圾惡臭及蚊蠅照片，要求移除垃圾場。記者曾增勳／攝影
楊梅區瑞原里長黃定宏（見圖）拿出員本掩埋場垃圾惡臭及蚊蠅照片，要求移除垃圾場。記者曾增勳／攝影
桃園市僅剩楊梅員本（見圖）、龍潭、觀音3處垃圾掩埋場暫置8.5萬噸，下半年起全面覆土。記者曾增勳／攝影
桃園市僅剩楊梅員本（見圖）、龍潭、觀音3處垃圾掩埋場暫置8.5萬噸，下半年起全面覆土。記者曾增勳／攝影

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