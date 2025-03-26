桃園3掩埋場垃圾8.5萬噸民怨 環局下半年起全面覆土

桃園市過去爆發多次垃圾危機，桃園各區露天垃圾掩埋場暫置垃圾堆積如山，一再引發民怨，市政府環保局今天下午表示，全桃僅剩楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障3處掩埋場，去年焚化爐整改後，暫置垃圾量從最高24.1萬噸降至現在8.5萬噸，預計下半年起3掩埋場全面展開覆土。

環境部為徹底解決全台灣各地露天垃圾掩埋場惡臭、孳生蚊蠅問題，推動2年掩埋場零裸露計畫，部長彭啓明宣示明年底台灣不再有露天裸露垃圾掩埋場，桃園市環保局爭取該計畫補助，去化楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障3大垃圾掩埋場暫置垃圾量。

市府環保局指出，桃園欣榮焚化廠去年整改完成、觀音生質能中心營運步入軌道，迄今全桃園僅剩楊梅、龍潭、觀音3處掩埋場，去年焚化爐整改前，3處掩埋場垃圾暫置最大量共24.1萬噸，以觀音掩埋場暫置垃圾量12.6萬最大。

去年5月焚化爐整改後至今，執行暫置垃圾覆土，只有觀音掩埋場已先覆土7.7萬噸，目前垃圾暫置量還有楊梅3.5萬噸、龍潭1.9萬噸、觀音3.1萬噸，總共暫置垃圾量8.5萬噸，該局爭取中央零裸露計畫補助，3處掩埋場預計下半年起全面展開覆土，至明年底完成覆土，一舉解決掩埋場臭味和蚊蠅問題。