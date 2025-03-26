聽新聞
0:00 / 0:00
桃園3掩埋場垃圾8.5萬噸民怨 環局下半年起全面覆土
桃園市過去爆發多次垃圾危機，桃園各區露天垃圾掩埋場暫置垃圾堆積如山，一再引發民怨，市政府環保局今天下午表示，全桃僅剩楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障3處掩埋場，去年焚化爐整改後，暫置垃圾量從最高24.1萬噸降至現在8.5萬噸，預計下半年起3掩埋場全面展開覆土。
環境部為徹底解決全台灣各地露天垃圾掩埋場惡臭、孳生蚊蠅問題，推動2年掩埋場零裸露計畫，部長彭啓明宣示明年底台灣不再有露天裸露垃圾掩埋場，桃園市環保局爭取該計畫補助，去化楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障3大垃圾掩埋場暫置垃圾量。
市府環保局指出，桃園欣榮焚化廠去年整改完成、觀音生質能中心營運步入軌道，迄今全桃園僅剩楊梅、龍潭、觀音3處掩埋場，去年焚化爐整改前，3處掩埋場垃圾暫置最大量共24.1萬噸，以觀音掩埋場暫置垃圾量12.6萬最大。
去年5月焚化爐整改後至今，執行暫置垃圾覆土，只有觀音掩埋場已先覆土7.7萬噸，目前垃圾暫置量還有楊梅3.5萬噸、龍潭1.9萬噸、觀音3.1萬噸，總共暫置垃圾量8.5萬噸，該局爭取中央零裸露計畫補助，3處掩埋場預計下半年起全面展開覆土，至明年底完成覆土，一舉解決掩埋場臭味和蚊蠅問題。
環保局表示，桃園、觀音2焚化廠每年2次輪流歲修，影響垃圾掩埋場去化能量不足，遇到焚化爐歲修，垃圾先暫置到3處掩埋場，平常亦委由鄰近縣市協助焚化處理，若焚化爐有餘量就出清掩埋場暫置垃圾，為化解楊梅、龍潭居民誤會覆土後不會清運，影響覆土執行，該局將向2地民眾說明化解疑慮，以利展開覆土進度，早日完成3掩埋場及周邊環境衛生安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言