邁入3.0版！兼具野生動物保育及狩獵文化 農業部推動獵具改良降低傷害
農業部林業及自然保育署為兼顧野生動物保育、狩獵文化延續與農民生計維持，推動改良式獵具，最近新竹分署分別在竹縣五峰鄉大隘村茅圃文建站、苗栗縣南庄鄉公所、泰安鄉梅園部落等地舉辦工作坊，改良型的獵具套索踏板直徑小於12公分，能避免誤捕台灣黑熊及石虎等瀕危物種。
新竹分署指出，最近在竹苗三地辦理的「友善野生動物危害防治方法與改良式獵具應用工作坊」邀山區部落族人與居民參與，現場同時進行改良式獵具宣導、黑熊保育政策講解及野生動物侵擾防治的相關說明。在五峰鄉場次，許多部落的瑪禡（叔伯）和雅妲（姨母）主動分享日常生活中與野生動物相遇的經驗。
南庄鄉場次屬於淺山農村，農村的阿伯公也分享自小就在農田防治野生動物侵擾的經驗，並肯定改良式獵具避免誤傷非標的物種的用意；在苗栗縣泰安鄉梅園部落的場次，講師解說此區域地理環境特殊，可能遇到中央山脈的黑熊與大安溪沿線活動的石虎，應該特別關注。
各場次工作坊透過實際操作與改良式獵具結構講解，讓參與者深入了解相關的設計理念與發展，也傳達兼顧野生動物保育、狩獵文化傳承及農民生計的重要性。因應竹苗交界山區近來黑熊通報增加的趨勢，各場次倂同宣導生態服務給付制度、誤捕黑熊通報免責機制，食物廚餘等誘引物的收妥及救傷應變措施，盼部落族人更了解相關政策與支持系統。
新竹分署表示，現今的改良式獵具已是「第三代」，設計具備友善與安全性，套索的線徑大於0.4公分，配備八字轉環及止滑套設計，能有效降低纏繞或束緊對野生動物造成傷害，踏板直徑也小於12公分，可避免誤捕台灣黑熊及石虎等瀕危物種。實地測試證實使用成效顯著，且受到農民與原住民族人肯定。
新竹分署呼籲，如果不慎捕獲非目標物種或保育類野生動物，請立即通報0800-000-930或1999來協助救援，可免除相關刑責。部落族人或山區農民如有野生動物侵擾防治需求，可向轄內各工作站預約登記後領取，也可將獸鋏與大口徑套索等無差別的陷阱繳回，使用上如有任何建議也歡迎回饋意見，透過全民合作，期待未來能創造更友善的生態環境，持續守護台灣珍貴的自然資源與文化資產。
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