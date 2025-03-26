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農改研究員教荔枝椿象防治 保護竹市農民收成

中央社／ 新竹市26日電

竹市府今天邀請農業部桃園區農業改良場研究人員教荔枝椿象、荔枝細蛾及東方果實蠅等荔枝害蟲防治策略，盼提升農民防治能力，降低蟲害、減少農損，確保荔枝產業穩定發展。

竹市府透過新聞稿表示，「114年度荔枝椿象及荔枝蟲害防治講習會」今天舉行，邀請桃園區農業改良場副研究員講解荔枝椿象的生態、化學防治方法及病蟲害綜合管理技術。

新聞稿中，竹市府產業發展處表示，荔枝椿象成蟲每年2至3月越冬後復甦，此時因消耗大量體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼、行動遲緩，是最佳的防治時機，若未即時防治，嚴重時恐造成荔枝、龍眼80%至90%的損失。

為強化生物防治，產發處指出，今年市府補助竹市農會發放12萬隻平腹小蜂，透過天敵抑制荔枝椿象族群，降低對荔枝的危害。

產發處表示，荔枝椿象的防治只要積極結合化學與生物防治，即可有效降低蟲害影響，防止農損發生，確保荔枝產業穩定發展，也提醒農民，防治蟲害時應選擇合法農藥，確保資材合法且安全。

桃園 荔枝椿象 農民

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