「四月雪」流蘇花報到花似雪 桃園舊石管局湧遊客賞花

進入4月春暖季節，迎來「四月雪」流蘇花盛開，桃園市龍潭區的水利署北區水資源分署（原石門水庫管理局、舊稱石管局）前大草坪及周邊龍潭十一份園區，總共栽種84顆流蘇最近相繼開花，「花如雪」層層開花如傘迎風，連日吸引大批遊客前往駐足欣賞拍照，倘佯樹下偷得浮生半日閒。

流蘇花瓣撕裂細長，猶如古時仕女服飾上細長飄逸的穗飾，因此得名，由於流蘇花淡雅潔白似雪，略有淡淡香氣，4月開花如傘般樹上堆積層層雪白花，有「四月雪」之名，古時曾是文人雅士吟詠題材。