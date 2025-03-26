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「四月雪」流蘇花報到花似雪 桃園舊石管局湧遊客賞花

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭北區水資分署（舊石管局）前大草坪流蘇花開似雪，層層開花宛如「四月雪」，吸引大量遊客遊憩。記者曾增勳／揶影
龍潭北區水資分署（舊石管局）前大草坪流蘇花開似雪，層層開花宛如「四月雪」，吸引大量遊客遊憩。記者曾增勳／揶影

進入4月春暖季節，迎來「四月雪」流蘇花盛開，桃園市龍潭區的水利署北區水資源分署（原石門水庫管理局、舊稱石管局）前大草坪及周邊龍潭十一份園區，總共栽種84顆流蘇最近相繼開花，「花如雪」層層開花如傘迎風，連日吸引大批遊客前往駐足欣賞拍照，倘佯樹下偷得浮生半日閒。

流蘇花瓣撕裂細長，猶如古時仕女服飾上細長飄逸的穗飾，因此得名，由於流蘇花淡雅潔白似雪，略有淡淡香氣，4月開花如傘般樹上堆積層層雪白花，有「四月雪」之名，古時曾是文人雅士吟詠題材。

北區水資分署副分署長郭耀程今天下午說，該分署前的大草坪，陸續栽植流蘇，靠近大草坪涼亭邊現存10棵流蘇，前排流蘇樹齡最大逾20年，大草坪及十一份園區總計栽植流蘇84棵，最近流蘇花開8成花如雪，輝映大草坪綠意別具景緻，天氣晴朗時，周邊不少停車免費，吸引許多遊客賞花駐足、悠閒遊憩。

龍潭北區水資分署（舊石管局）前大草坪流蘇花開似雪，層層開花宛如「四月雪」，吸引大量遊客遊憩。記者曾增勳／揶影
龍潭北區水資分署（舊石管局）前大草坪流蘇花開似雪，層層開花宛如「四月雪」，吸引大量遊客遊憩。記者曾增勳／揶影
龍潭北區水資分署（舊石管局）前大草坪流蘇花開似雪，層層開花宛如「四月雪」，吸引大量遊客遊憩。記者曾增勳／揶影
龍潭北區水資分署（舊石管局）前大草坪流蘇花開似雪，層層開花宛如「四月雪」，吸引大量遊客遊憩。記者曾增勳／揶影
龍潭北區水資分署（舊石管局）前大草坪流蘇花開似雪，層層開花宛如「四月雪」，吸引大量遊客遊憩。記者曾增勳／揶影
龍潭北區水資分署（舊石管局）前大草坪流蘇花開似雪，層層開花宛如「四月雪」，吸引大量遊客遊憩。記者曾增勳／揶影

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