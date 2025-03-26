搶錢陷阱？騎士經公館圓環「1原因」年吃近5千張罰單 金額達300萬

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員李明賢調閱警察局在公館圓環統計的事故數，平均一年有6793件；其中光機車未依規定兩段式左轉被開罰，平均一年也有4857件，等同光機車未兩段待轉罰款金額就高達300萬元。本報資料照片
北市議員李明賢調閱警察局在公館圓環統計的事故數，平均一年有6793件；其中光機車未依規定兩段式左轉被開罰，平均一年也有4857件，等同光機車未兩段待轉罰款金額就高達300萬元。本報資料照片

台北市長蔣萬安拍板廢公館圓環。北市議員李明賢調閱警察局在公館圓環統計的事故數，平均一年有6793件；其中光機車未依規定兩段式左轉被開罰，平均一年也有4857件，等同光機車未兩段待轉罰款金額就高達300萬元。

李要求，市府在廢公館圓環後，應調整成機車免待轉、內線不要禁機，才是落實道路平權。

消基會董事、交通組召集人李克聰則建議，市府應先針對有兩段式左轉、與沒兩段式左轉的行車動線進行電腦模擬，看看汽車、機車之間有沒有衝突，尤其兩段式左轉機車進待轉區也可能會占用不少空間，所以應該先用電腦模擬看看差異，可能各有利弊，如一個方案對效率比較好，一個方案對安全比較好，市府就要在兩者之間拿捏，根據電腦模擬因應配套，才會更完整。

李明賢今天在臉書表示，公館圓環根本是「機車大陷阱」、「北市生財工具」，近5年平均每年違規件數6793件，其中7成4857件屬於機車未強制待轉被開罰。李說，這樣誇張的數據，到底有多少是道路設計被「誤罰」？就連交大私下也坦言機車未依規定兩段左轉「比例有點高」！

據北市警察局統計，公館圓環（基隆路與羅斯福路口）車禍數據，2020年有7854件、2021年5067件、2022年6178件、2023年7325件、去年7812件，總計3萬3966件，平均一年6793件。

李明賢說，若縮小到機車未依規定兩段式左轉被開罰，車禍數據2020年5551件、2021年3657件、2022年4452件、2023年5299件、去年5318件，總計2萬4287件，平均一年4857件。換言之，公館圓環一年約有將近5千機車騎士被開罰未依規定兩段式左轉，若以每張罰單600元最低算，光是機車騎士被罰了300萬！

李說，若是圓環路型設計不良，也就等於機車騎士一年被坑殺300萬元，累計5年就高達1500萬，這對機車騎士實在很不公平。尤其根據交通部統計，文山區基隆路四段、羅斯福路四段為公館圓環，常被詬病為交通迷宮、更曾被譏「圓環兩段式是最蠢的交通制度」，2018年至去年11月連7年蟬聯北市肇事熱點第一，累計443件事故，釀1死625傷；然而，多少事故、罰單是因為道路設計不當所導致？

李明賢說，他呼應網紅Cheap立場，會要求市府對於公館圓環恢復正常路型設計後，至少要調整成機車免待轉、內線不要禁機，這是最基本的要求；唯有落實道路平權，才是最基本與最安全的道路設計要求。

李明賢 罰單

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