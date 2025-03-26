桃園龍潭缺國民運動中心 地方盼運動公園球場改建

桃園市龍潭人口逾12.7萬人，地方卻缺乏運動中心，僅有戶外的運動公園供休憩，民代希望運用龍潭運動公園內籃球場及網球場空間興建，不過需將現行公園內健行路徵用，並另闢新道路讓基地更完整。桃園市體育局回應，因潭運動公園籃網球場地方使用頻繁，後續於該位置評估設置運動中心時，將一併評估替代方案。

龍潭目前僅有龍潭體育園區，提供曲棍球場、棒壘球場、羽球場、環形步道、滯洪池及多功能運動暨管理中心，不過該位置距離市區較遠，地方一直都希望能再興建一座國民運動中心，之前也討論過多次，但遲遲未尋覓到合適位置。

市議員徐玉樹表示，龍潭人口逐漸增加，但缺乏國民運動中心供民眾運動，容易受到天氣影響，因此希望建置室內空間。經盤點龍潭區都市計畫內空間，龍潭運動公園內的籃球場及網球場最為適合，不過因公園內有健行路阻隔，也建議徵用讓基地更加完善，且該處鄰近龍潭運動公園兒童遊戲場，若興建國民運動中心，全家大小可以一次顧足。

不過桃園市僅有2座紅土網球場，其中一處位於龍潭運動公園，另一處在楊梅區，若為了興建國民運動中心，而讓紅土網球場消失，地方也不樂見，盼能保留紅土網球場，提供多樣性運動空間及選擇。

徐玉樹說，而運動公園離市區近，也希望體育局在規畫時也能闢建地下停車場，增加停車空間滿足需求。