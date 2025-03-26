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首開先例兒童節改送禮券 竹縣讓孩子做主選喜歡的禮物

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹縣副縣長陳見賢今天偕同教育局長楊郡慈一起到東海國小，分贈300多位國小及50位幼兒園同學價值200元及100元的超商禮券，預祝孩子們兒童節快樂。圖／新竹縣政府提供
新竹縣副縣長陳見賢今天偕同教育局長楊郡慈一起到東海國小，分贈300多位國小及50位幼兒園同學價值200元及100元的超商禮券，預祝孩子們兒童節快樂。圖／新竹縣政府提供

兒童節即將到來，新竹縣政府今年首開先例，將具體的禮物改為禮券，讓孩子做主選自己喜歡的東西，並藉此機會讓孩子在家人的教導下，了解金錢要如何支配運用，從小播下正確理財的種籽。

新竹縣副縣長陳見賢今天偕同教育局長楊郡慈一起到東海國小，分贈300多位國小及50位幼兒園同學價值200元及100元的超商禮券，預祝孩子們兒童節快樂。

陳見賢表示，縣長楊文科重視教育，努力營造優質的教育環境，讓未來的主人翁快樂的學習成長，今年的兒童節禮物開竹縣的首例，將具體的禮物改為禮券；教育局長楊郡慈也說明，今年縣政府準備5萬8千多份禮券，贈送給國小200元禮券及幼兒園學童100元禮券。

另外，新竹縣今年兒童節慶祝活動還有「竹音童樂」，將於3月29日至3日30日上午10時至下午5時在遠東百貨竹北店7樓古厝區登場，活動內容包括說故事、優秀學生音樂團隊展演，還有多場街頭藝人表演，精采可期，誠摯邀請大小朋友於兒童節前夕一起享受美好假期。

拿到裝著禮券紅包袋的同學們，個個開心不已，交頭接耳討論要買什麼兒童節禮物，其中，東海國小4年級的郭恩瑜同學說，她會用部分禮券購買學習用品，其他的就會買爸媽愛吃的東西，感恩平日照顧陪伴的辛苦。

陳見賢表示，縣長楊文科重視教育，努力營造優質的教育環境，讓未來的主人翁快樂的學習成長，今年的兒童節禮物開竹縣的首例，將具體的禮物改為禮券。圖／新竹縣政府提供
陳見賢表示，縣長楊文科重視教育，努力營造優質的教育環境，讓未來的主人翁快樂的學習成長，今年的兒童節禮物開竹縣的首例，將具體的禮物改為禮券。圖／新竹縣政府提供
教育局長楊郡慈說明，今年縣政府準備5萬8千多份禮券，贈送給國小200元禮券及幼兒園學童100元禮券。圖／新竹縣政府提供
教育局長楊郡慈說明，今年縣政府準備5萬8千多份禮券，贈送給國小200元禮券及幼兒園學童100元禮券。圖／新竹縣政府提供

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