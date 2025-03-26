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桃園彩色海芋季周末登場 邀樂天重磅韓援廉世彬首次商演

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園彩色海芋季29日開幕活動邀請樂天重磅應援韓廉世彬，與人氣寶藏女孩嘎琳、熊霓、丘薆助陣，嘠琳今天現身記者會。鄭國樑／攝影
桃園彩色海芋季29日開幕活動邀請樂天重磅應援韓廉世彬，與人氣寶藏女孩嘎琳、熊霓、丘薆助陣，嘠琳今天現身記者會。鄭國樑／攝影

2025桃園彩色海芋季今年以「奇芋夢幻島」為主題，29日大園溪海休閒農業區登場，樂天啦啦隊重磅韓援廉世彬當日現身為活動應援，也是加入樂天後第一次球場外商演。

桃園市長張善政中午在市府1樓參加彩色海芋季宣傳活動，與人氣寶藏女孩嘎琳、現場來賓手拿海芋，並開啟象徵結合台灣原生物種的藏寶箱，邀請民眾賞花同時響應保育行動，透過繽紛海芋夢花海融合生態教育，延續台灣生態之美.

張善政表示，桃園彩色海芋季已成為全台指標的春季花卉活動，以海芋搭配孤挺花、百合、小蒼蘭及各式草花等打造出繽紛花海景觀，同時積極推廣生態保育理念，以台灣原生種植物與生態保育為主軸，特別規畫巨型迷宮「海盜迷蹤」，結合4大主題闖關，讓大小朋友化身「夢幻島守護者」，從中學習外來種對生態的影響與防治方式，提升保育意識。

農業局長陳冠義說明，彩色海芋季3月29日至4月6日共9天，其中包含6天放假日，也適逢台灣職棒開幕戰，周六（29日）海芋季開幕當天下午2點，邀請全新加盟樂天桃猿棒球隊的韓國啦啦隊女王廉世彬，加盟後首次出席場外商演就選在屬地桃園棒球場附近的海芋季現場，並與人氣寶藏女孩嘎琳、熊霓、丘薆，一同在海芋季為樂天桃猿應援，並和現場粉絲互動合照，要為30日樂天桃猿隊開幕戰造勢。

陳冠義表示，受先前天冷及豪大雨影響，海芋季花況正陸續開花中尚未滿開，農業局特別規畫兒童區體驗區，及結合環保的草編裝置藝術區，利用農業廢棄稻草編織成的樂天桃猿棒球隊吉祥物Rocky將首次亮相，同時將「2025台灣燈會在桃園」桃園好農人氣裝置藝術阿桃、猿哥等，移置溪海現地延展，熱情邀請全民共襄盛舉。另外，溪海休區內的罐子埤步道旁，也全新打造2層觀景平台，讓遊客可以透過俯瞰視角，欣賞一整片美麗花海以及靜謐埤塘不同面貌的風光。

桃園市長張善政今天熱鬧宣彩色海芋季。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政今天熱鬧宣彩色海芋季。記者鄭國樑／攝影
農業局長陳冠義表示彩色海芋季29日開幕當天，邀請樂天重磅級啦啦隊員到場，也會為30日樂天桃猿隊的開幕戰加油。記者鄭國樑／攝影
農業局長陳冠義表示彩色海芋季29日開幕當天，邀請樂天重磅級啦啦隊員到場，也會為30日樂天桃猿隊的開幕戰加油。記者鄭國樑／攝影

海芋 裝置藝術

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