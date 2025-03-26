桃園彩色海芋季周末登場 邀樂天重磅韓援廉世彬首次商演

2025桃園彩色海芋季今年以「奇芋夢幻島」為主題，29日大園溪海休閒農業區登場，樂天啦啦隊重磅韓援廉世彬當日現身為活動應援，也是加入樂天後第一次球場外商演。

桃園市長張善政中午在市府1樓參加彩色海芋季宣傳活動，與人氣寶藏女孩嘎琳、現場來賓手拿海芋，並開啟象徵結合台灣原生物種的藏寶箱，邀請民眾賞花同時響應保育行動，透過繽紛海芋夢花海融合生態教育，延續台灣生態之美.

張善政表示，桃園彩色海芋季已成為全台指標的春季花卉活動，以海芋搭配孤挺花、百合、小蒼蘭及各式草花等打造出繽紛花海景觀，同時積極推廣生態保育理念，以台灣原生種植物與生態保育為主軸，特別規畫巨型迷宮「海盜迷蹤」，結合4大主題闖關，讓大小朋友化身「夢幻島守護者」，從中學習外來種對生態的影響與防治方式，提升保育意識。

農業局長陳冠義說明，彩色海芋季3月29日至4月6日共9天，其中包含6天放假日，也適逢台灣職棒開幕戰，周六（29日）海芋季開幕當天下午2點，邀請全新加盟樂天桃猿棒球隊的韓國啦啦隊女王廉世彬，加盟後首次出席場外商演就選在屬地桃園棒球場附近的海芋季現場，並與人氣寶藏女孩嘎琳、熊霓、丘薆，一同在海芋季為樂天桃猿應援，並和現場粉絲互動合照，要為30日樂天桃猿隊開幕戰造勢。