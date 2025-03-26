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中壢補習班遭爆教師疑霸凌同事 勞檢處稽查

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
立委林月琴今召開記者會揭露桃園市中壢區某補習班在未立案期間發生疑似陳姓教師性騷擾、跟蹤學生，而謝姓教師同事施暴，負責人面對質疑不聞不問，只想息事寧人，受害者家長及遭霸凌教師今哭訴，負責人完全沒一通電話道歉及說明。記者邱德祥／攝影
立委林月琴今召開記者會揭露桃園市中壢區某補習班在未立案期間發生疑似陳姓教師性騷擾、跟蹤學生，而謝姓教師同事施暴，負責人面對質疑不聞不問，只想息事寧人，受害者家長及遭霸凌教師今哭訴，負責人完全沒一通電話道歉及說明。記者邱德祥／攝影

立委林月琴今召開記者會，揭露桃園市中壢區某補習班在未立案期間，發生疑似陳姓教師性騷擾、跟蹤學生，而謝姓教師同事施暴，負責人面對質疑不聞不問，只想息事寧人，受害者家長及遭霸凌教師今哭訴，負責人完全沒一通電話道歉及說明，令人心寒。

桃園市勞檢處回應，經查未有受理民眾陳情職場霸凌案件，已派員實施勞動檢查，發現該補習班未依職業安全衛生法令規定，辦理因他人行為致勞工遭受身體或精神上不法侵害暴力預防措施，已通知限期改善，後續將實施追蹤複查。

桃園市教育局今年2月接獲通報，即前往該補習班稽查，經查陳師已離職。而謝姓教師疑發生職場不法侵害事件，勞檢處查未有受理民眾陳情職場霸凌案件，於今知悉該情事後，已立即派員對該補習班實施勞動檢查，檢查結果發現該補習班未依職業安全衛生法令規定，辦理因他人行為致勞工遭受身體或精神上不法侵害暴力預防措施，已通知限期改善。

後續將實施追蹤複查，如逾期未完成辧理改善，依法可處3至15萬元罰鍰；另個案具體行為涉及傷害、公然侮辱、恐嚇危安、強制罪等刑法罪責，建議應盡速向警察或司法機關報案、提起訴訟追究相關法律責任，以保障勞工權益。

教師 桃園 職場霸凌 補習

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