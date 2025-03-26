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中壢補習班遭爆教師疑霸凌同事 勞檢處稽查
立委林月琴今召開記者會，揭露桃園市中壢區某補習班在未立案期間，發生疑似陳姓教師性騷擾、跟蹤學生，而謝姓教師同事施暴，負責人面對質疑不聞不問，只想息事寧人，受害者家長及遭霸凌教師今哭訴，負責人完全沒一通電話道歉及說明，令人心寒。
桃園市勞檢處回應，經查未有受理民眾陳情職場霸凌案件，已派員實施勞動檢查，發現該補習班未依職業安全衛生法令規定，辦理因他人行為致勞工遭受身體或精神上不法侵害暴力預防措施，已通知限期改善，後續將實施追蹤複查。
桃園市教育局今年2月接獲通報，即前往該補習班稽查，經查陳師已離職。而謝姓教師疑發生職場不法侵害事件，勞檢處查未有受理民眾陳情職場霸凌案件，於今知悉該情事後，已立即派員對該補習班實施勞動檢查，檢查結果發現該補習班未依職業安全衛生法令規定，辦理因他人行為致勞工遭受身體或精神上不法侵害暴力預防措施，已通知限期改善。
後續將實施追蹤複查，如逾期未完成辧理改善，依法可處3至15萬元罰鍰；另個案具體行為涉及傷害、公然侮辱、恐嚇危安、強制罪等刑法罪責，建議應盡速向警察或司法機關報案、提起訴訟追究相關法律責任，以保障勞工權益。
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