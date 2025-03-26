苗栗爭取「牽田祭」登錄無形文化資產 說明會明日登場

苗栗縣後龍鎮新港地區早年是道卡斯族的居住地，當地的傳統祭儀「牽田祭」近20年來恢復舉辦，居民藉此追尋族群的文化認同。縣府明天27日上午將辦「新港社牽田祭」登錄民俗無形文化資產說明會，進一步推動未來登錄為文化資產及傳承。

新港社道卡斯族的「牽田祭」曾停辦超過半世紀，僅有老一輩才有記憶，新港社區居民雖已漢化，但在2002、2003年重現祭典，盼藉此尋找平埔族文化根源及認同，但活動隨後又停辦3年，2007年再度恢復，苗栗前縣長劉政鴻也是道卡斯族後裔。

苗栗縣文化觀光局表示，道卡斯族的傳統祭典在文獻中的紀錄有patay祭祖與牽田，最早有關「新港社牽田祭」的紀錄距今已223年，也就是清朝嘉慶四年（西元1799年）7月11日所書立的兩筆古文書，此外，也分別在「新竹縣志」及伊能嘉矩、宮本延人、吳東南、洪敏麟和湯慧敏等人的調查報告中提及，對牽田祭典的描述大同小異，屬於祭祖型的收穫祭。

在二戰後曾參加過牽田的耆老表示，牽田是道卡斯族人在農作收成後舉辦的傳統祭儀，過去舉辦時間在每年農曆七月十五及八月十五，前者稱為「做旗頭」，後者為「做旗尾」，至少各舉行3天，舉辦地點並不固定，通常於寬廣空地舉行。

牽田祭是新港社「收穫季」的譯音，祭典重要活動包括上午進行的「麻達」和夜晚展開的「巴代」。當天上午眾人在「東社」新民紫雲宮集結到數公里外的造橋大潭祭祖並跑步返回，儀式只准男性參加，女性和外人不得靠近。

文觀局文資科指出，縣內的無形文化資產多，其中白沙屯媽祖進香、舊稱「矮靈祭」巴斯達隘paSta'ay兩項，已由文化部公告的國定重要民俗。

文觀局長林彥甫表示，民俗文化資產的登錄向來強調民間自發、共同參與、保存傳統等特性，並非由政府或商業活動主導，2011年苗栗縣道卡斯文化協會成立後，牽田祭都由道卡斯協會主辦，主要參與者包含全社族人及社內相關社團，並廣招東社、西社族人為志工參與籌辦，顯著反映族群地方社會生活與文化特色。