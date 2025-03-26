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桃園這掩埋場惡臭民怨批 彭啓明：明年底無露天掩埋場

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
環境部長彭啟明（左二）視察員本掩埋場的清潔隊休息室等空間，強調台灣絕不能沒有清潔隊。記者曾增勳／攝影
環境部長彭啟明（左二）視察員本掩埋場的清潔隊休息室等空間，強調台灣絕不能沒有清潔隊。記者曾增勳／攝影

環境部彭啓明今天上午與立委涂權吉等立院社福及衛環委員會考察桃園地裸露垃圾掩埋場處理能量及清運狀況，視察關心楊梅清潔隊場所後，他由感而發「台灣需要台積電，但是絕對不能沒有清潔隊」，聽到里長批評垃圾場附近居民難忍惡臭、蚊蠅孳生，彭啓明表示，明年底台灣沒有垃圾露天裸露掩埋場。

立院社會福利及衛生環境委員會考察桃園地裸露垃圾掩埋場處理能量及清運狀況，彭啟啓明與立委涂權吉、王正旭率市議員鄭淑方等人前往楊梅區員本垃圾掩埋場實地視察，員本垃圾掩埋場使用20多年，屬於露天裸露掩埋場，目前暫置垃圾量3.5萬噸，附近里長、居民經常批評天氣變熱散發惡臭和大量蚊蠅，影響居民生活，涂權吉希望環境部與環保局徹底改善。

彭啓明率員實地考察員本掩埋場，他說自己是第2度來看該掩埋場，他上次在另一側下方看員本掩埋場如山一樣「壯觀」，他也視察清潔隊員休息、辦公空間，彭啓明強調，「台灣需要台積電，但是絕對不能沒有清潔隊」，清潔隊跟每個人都有關係，他希望隊員的福利工作職場風險性降低，隊員認真做好，環境才會好。

楊梅區瑞原里長黃定宏代表附近里長請命、表示，員本垃圾掩埋場衍生太多問題，一天100噸垃圾，進多出少，垃圾一直堆高不減，垃圾惡臭讓人吃不下飯，蚊蟲蒼蠅最多時，10張蒼蠅紙2小就黏滿蒼蠅，讓里民心中反感，補助款設計畫大餅，該里一年補助13萬多元，里民分一包衛生紙都不夠，還被里民質疑，附近里長都希望該垃圾場移除，否則很難向里民交代。

彭啓明表示，全台還有48座露天垃圾掩埋場，堆置78萬噸垃圾，困擾很多縣市，露天裸露垃圾掩埋場臭味和孳生蚊蠅，環境部現有計畫是在2年內，「到明年（2026年）底希望台灣沒有垃圾露天裸露的地方」。

彭向里長承諾表示，員本垃圾掩埋場最晚明年底該垃掩埋場覆土後，解決臭味和蚊蟲茲生問題，他再與里長、里民一起來見證，未來再把原掩埋覆土的垃圾挖出來處理，但是垃圾減量最重要還是源頭減量，希望桃園市民一起做好垃圾分類，從源頭減量才是解決垃圾最好的辦法。

楊梅員本垃圾掩埋場20多年垃圾露天裸露堆置如山，環境部長彭啟明形容「壯觀」，承諾明年底覆土解決。記者曾增勳／攝影
楊梅員本垃圾掩埋場20多年垃圾露天裸露堆置如山，環境部長彭啟明形容「壯觀」，承諾明年底覆土解決。記者曾增勳／攝影
環境部長彭啟明（前排右二）與立委涂權吉（前排左三）考察員本掩埋場，承諾明年底覆土解決臭味蚊蠅。記者曾增勳／攝影
環境部長彭啟明（前排右二）與立委涂權吉（前排左三）考察員本掩埋場，承諾明年底覆土解決臭味蚊蠅。記者曾增勳／攝影
環境部長彭啟明（中立者）考察員本掩埋場，承諾明年底覆土解決臭味蚊蠅。記者曾增勳／攝影
環境部長彭啟明（中立者）考察員本掩埋場，承諾明年底覆土解決臭味蚊蠅。記者曾增勳／攝影
楊梅區瑞原里長黃定宏（見圖）拿出員本掩埋場垃圾惡臭及蚊蠅，引起里民不滿要求移走。記者曾增勳／攝影
楊梅區瑞原里長黃定宏（見圖）拿出員本掩埋場垃圾惡臭及蚊蠅，引起里民不滿要求移走。記者曾增勳／攝影

彭啓明 環境部 考察

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