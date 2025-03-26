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竹縣總圖新建工程挨批像鐵皮屋 文化局：將邀民眾參與設計

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
文化局進行多次說明會，近期提出優化方案，將另起標案請建築師團隊協助，及納入民眾參與設計及票選。記者郭政芬／攝影
文化局進行多次說明會，近期提出優化方案，將另起標案請建築師團隊協助，及納入民眾參與設計及票選。記者郭政芬／攝影

新竹縣立總圖書館新建工程計畫斥資9億5000多萬元，屋頂卻被抨擊是「鐵皮屋頂」，文化局進行多次說明會，近期提出優化方案，將另起標案請建築師團隊協助，及納入民眾參與設計及票選，最後考量結構安全與預算、工期等作最後裁決。

新竹縣文化局長朱淑敏昨天下午在新竹縣議會進行專案報告，她說明這段時間已開多次說明會，民眾認為「鐵皮不夠美觀」、「建築材料太突兀」等，也有建議拆掉鋁板屋頂等，目前此案獲得教育部核定2.8億，需於115年12月底結案，未如期完成恐遭撤銷補助經費。

朱淑敏強調，原有設計經都審和多次審查會議通過，且照圖施作。現行依據民意所提的規畫設計已逾原設計和工程合約範疇，若再行設計變更，重新進入都審，追加工程，將使全案工程延宕。為讓工程銜接順暢，以及金屬屋頂立面優化型式取得多數民眾共識，文化局已另案委託開羅建築事務所團隊進行優化改善設計，將納入民眾參與設計和票選階段，以期充分溝通。

議員們對於「救火隊」仍抱有質疑，如何要在60天內完成3場民眾工作坊，並完成基本設計和辦理說明會？議員們建議應更完整規畫工作坊，且具有代表性。目前正值進入竣工驗收和消防查驗階段，若後來要再改善屋頂，要避免「總圖又成工地」，無法如期開館，等。

對此，朱淑敏回應，後續屋頂優化將與室內裝修將同步進行，預計邀請專家、學者參與，以期獲得更多想法，與民眾充分溝通，其中工程的結構安全、經費與工期等將是考量的因素之一。

另有議員認為，此事已經「木已成舟」，且行政程序與施作都沒問題，若要另案找建築師團隊協助，之後的保固維護等，權責釐清要更加清楚，且不只要注重總圖的屋頂外觀，內部設施與圖書等都要再多加以重視。

對於議員們的意見，朱淑敏強調，這次委託的建築事務所團隊也是總圖室內裝修團隊，對於外部景觀與內部裝修都有經驗，此案後續將與民眾充分溝通，方案確定後，將會提送細部設計圖說，保固的權責部分應視最後優化的工程情況。

新竹縣立總圖書館新建工程計畫斥資9億5000多萬元，但屋頂卻被抨擊是「鐵皮屋頂」。記者郭政芬／攝影
新竹縣立總圖書館新建工程計畫斥資9億5000多萬元，但屋頂卻被抨擊是「鐵皮屋頂」。記者郭政芬／攝影

建築師 文化局 新竹

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