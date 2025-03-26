草莓災害疑空汙釀禍 大湖鄉長請命縣府找公正單位鑑定

苗栗縣大湖鄉「草莓王國」草莓近年來災害頻傳，部分農友疑台中火力發電廠等空氣汙染釀禍，鄉長黃惠琴今天在縣務會議請命，希望縣府委請公正單位調查，釐清空汙、落塵疑慮。

黃惠琴今天參加縣務會議，她提案指出，大湖草莓栽種面積500餘公頃，產量約占全國80%強，從農人口近6000餘人，不僅是大湖鄉主要經濟作物，更是大湖唯一產業支柱，但近3年來遭遇瓶頸，草莓種植後50天後死亡率達30%至60%不等，至今無法有效解決。

她說，一些農友觀察及反映，草莓大面積死亡的時間段，多為10月底至11月初，約莫種植後1個多月，正逢西南環流過境，下雨後1周左右發生，且部分葉面有灰跡殘留，伴種大白菜、甘藍菜頂面包合發黑腐爛現象。

根據氣象單位雷達回波圖顯示，致雨氣流途徑，與台中火力發電廠、后里垃圾焚化廠，及大湖地區所在位置，直線高度重合，草莓是否空汙、落塵造成，亟須釐清，建請縣府委請公正單位調查化驗，釐清空汙、落塵所造成的疑慮，找出草莓苗大規模死亡成因，並提出有效對策。

縣府農業處長陳樹義說，草莓苗株定植後產生大量死亡現象，相關單位成立苗栗草莓病害防治專案小組協助改善，發現大湖草莓田少有輪作，此外，利用土壤消毒，淹水田區以糖蜜稀釋淹水；不適合淹水田區，以烏肥撒布，並搭配有機質及有益微生物施用，配合有害生物綜合管理（IPM），提升地力防治效果不錯。

至於空汙是否是造成草莓災害，將與環保局進一步研議釐清，但目前農業天然災害救助，只限是天然災害，縣內山豬、獼猴等危害嚴重，縣府都將爭取一併納入，補貼農民損失。