政治影響？統籌分配稅款要6.7億給5.7億 鍾東錦：只能自立自強

財政收支劃分法爭議未解凍，苗栗縣政府首當其衝，今年2月統籌分配稅款應撥6.7億元，實撥5.7億元，縣府統整可以調度的帳戶因應，縣長鍾東錦並喊話包商要有準備，縣府支付可能會慢些。

縣府2月統籌分配稅款打八五折，應撥6.7億元，實撥5.7億元，差額1億元，另外，推動中新案「打造原鄉最後一哩路」─雪霸國家公園至雪見道路興建工程、縣道124乙改善等，公路局都暫緩審議，鍾東錦認為現況沒有辦法改變，財劃法爭議未解，只有「自立自強」。

縣府財政處指出，中央日前召集地方財政單位開會，未來統籌分配稅款還會調整，今年6月底前以「實際數撥付」，實際收入不足時，統籌款會被打折，往後有餘裕才能補足，統籌分配款短少，財力較強縣市可以透過融資或其他方式因應，但苗栗縣財政勢必更加嚴峻。

苗栗縣債務超限，仍受行政院財務控管，不得新增債務，統籌分配稅款還須被財政部以代償方式，支付融資調度平台金額，縣府自有財源長期嚴重不足，未來恐加重縣府資金調度不穩定及風險，財政處因變措施，4月的牌照稅、5月的房屋稅，都會盡量入公庫，並統整可以度的帳戶，財劃法爭議未解前統一調度。

鍾東錦認為財劃法爭議，受到政治影響，短時間恐難以解決，原本公共工程招標就不太順利，將更加困難，但縣府還是要面對，要自立自強，支付包商款項可能比較慢點，但一定會付，縣道部分評估較省錢的方式來做，而財劃法修正盡快上路，才是徹底解決之道。