源自竹蜻蜓...竹北燈有寓意 奪大新竹首件公部門專利

新竹縣竹北市中華路頭前溪至鳳山溪段將傳統鈉燈全面更換為竹蜻蜓造型的LED「竹北燈」，不僅提升道路照明品質，更展現城市美學。「竹北燈」也成功獲得專利，成為大新竹首件由公部門取得專利的造型燈桿，5月起再投1300萬，施作興隆路一段至三段。

竹北市長鄭朝方指出，竹北市公所選擇在中華路頭前溪至鳳山溪段率先將不合時宜的傳統鈉燈全面更換為LED「竹北燈」，使整體照明更加舒適且具辨識度。自去年正式啟用後，即吸引其他縣市層級關注，甚至希望能夠「複製貼上」。然而，它代表的是城市意象，因此市公所特別申請專利，讓這份造型設計與榮耀感專屬竹北。

鄭朝方說，「竹北燈」的設計理念源自竹蜻蜓，蘊含深厚寓意，取其諧音為「竹青挺」，象徵對竹北青年的支持與期許，希望年輕人能勇敢追夢、展翅高飛，並在家鄉發展、貢獻地方。此外，竹北燈採用雙段式柔光技術，能有效遮擋刺眼燈珠，使光照更均勻，讓用路人感受到亮度充足但不過度刺眼。

鄭朝方表示，「竹北燈」腰燈更隱藏多種顏色，視節慶、特殊紀念日綻放代表性的光芒慶祝，而目前已經綻放過台灣拿到世界棒球冠軍的球衣藍，還有年節時候的火焰紅；都讓來往的民眾感到市政細緻的規畫與驚艷。

鄭朝方也親自參與設計，從概念發想到細節調整，鄭朝方強調，看到竹北燈，就知道家也到了，「這不只是功能性的街道家具，更是一種歸屬感的象徵」。