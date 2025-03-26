清明節將至新竹大坪頂驚見滿地「紅包袋」 民俗專家搖頭

清明節腳步近，不少民眾提前掃墓，民俗上為防止被不乾淨的「東西」纏身，在掃墓時身上會攜帶紅包袋，內裝米、鹽避邪，不過新竹市大坪頂路邊近來出現大量掃墓後棄置的紅包袋，造成環境髒亂。市府提醒，亂丟垃圾將處1200元至6000元罰鍰。

清明祭祖除了焚香祭拜、除草清掃外，傳統民俗掃墓期間因進入陰氣較重的墓地或山區，難免心生忌憚，因此不少長輩會叮囑子女隨身攜帶紅包袋，內放米、鹽象徵壓煞保平安。掃完墓返家前，為了不將晦氣帶回家，因此就會將紅包袋丟棄處理，盼將晦氣一併丟掉。

不過近來卻有清潔人員抱怨，掃墓人潮一多，公墓和大坪頂周邊卻出現不少遭棄置的紅包袋，造成環境髒亂，也增加清潔人員的負擔。

民俗專家黃有福指出，紅包袋內裝米與鹽的做法，源於傳統壓煞避邪的觀念，米與鹽都是辟邪物，紅色象徵吉祥、能驅邪，因此選用紅包袋盛裝。丟紅包袋只是儀式象徵，但若沒公德心、造成髒亂，反而可能招來負面能量，尊重民俗信仰的同時，也應兼顧社會責任。

黃有福強調，若民眾擔心直接帶回家不妥，其實也可改以榕樹葉、抹草等天然素材替代紅包袋，既有同樣效果，也不會破壞環境；若仍使用紅包袋，也應在回家後妥善處理，避免任意丟棄。

新竹市民政處表示，根據民間習俗，許多送葬或參加喪禮的民眾會攜帶紅包，內放米、鹽等物品，並在離去時將紅包丟棄於路邊，象徵去除晦氣。然而，這種做法容易造成環境髒亂。為維護市容整潔，市府將加強相關宣導，並協調環保局在清明祭祖期間加強巡視與清掃作業，共同維護市容。

新竹市環保局表示，大坪頂往來路段皆不定期安排人力進行路面清掃。3月23日適逢周日，於接獲民政處通報後，已立即派員進行路面清理作業。考量臨近清明掃墓時節，將進一步加強人力巡視與清除作業。

此外，環保局提醒民眾，在送葬或清明祭祖掃墓期間，請維護環境整潔，避免亂丟垃圾、菸蒂等。依據廢棄物清理法第27條第2款規定，違者將處1200元至6000元罰鍰，請市民共同維護市容整潔。