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苗栗天狗野溪溫泉禁入 探秘客強闖

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣梅安大橋附近的野溪溫泉，是公告的危險水域，梅園村長陳福星示警，曾有溪水暴漲救援案件。圖／陳福星提供
苗栗縣梅安大橋附近的野溪溫泉，是公告的危險水域，梅園村長陳福星示警，曾有溪水暴漲救援案件。圖／陳福星提供

苗栗縣泰安鄉梅安大橋附近的天狗野溪溫泉，近來網路盛傳是一處野溪溫泉秘境，再度翻紅，吸引不少遊客探秘；不過，該處是泰安鄉公所公告的危險水域「禁止進入」，梅園村辦公室已報請公所針對大橋兩端被破壞的圍籬予以修復並加固。

梅安大橋下方上游處約500公尺處的天狗野溪溫泉，最早是遊客透過網路點評，深受野外休閒愛好者的青睞；但2022年2月間，曾發生5男1女前往泡湯，不料回程途中，1女失足墜溪被沖走溺斃憾事，去年也曾發生過午後大雷雨溪水暴漲，導致遊客受困，最後出動救難人員協助才平安脫困。

近來該野溪溫泉又因網路介紹，再度翻紅吸引遊客前往探秘。由於當地地形險峻、水流湍急，泰安鄉公所2022年1月已列為公告危險水域，如屢勸不聽肆意前往，違者將依發展觀光條例第60條1項函請主管機關裁罰，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

大湖警分局大安派出所近日也獲報，稱有民眾在泰安鄉梅安大橋處欲前往網傳野溪溫泉處，已派員當場勸導民眾勿隨意前往。

當地梅園村長陳福星說，最近假日又出現許多外地遊客，連大橋兩端下切到溪床所設置的圍籬也被破壞，已請公所現勘封固。正逢汛期，大安溪水隨時暴漲，呼籲遊客遵守規定，也不要隨意丟棄垃圾。

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