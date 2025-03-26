竹縣重罰農地違建 偽造6門牌送辦

新竹縣因工商發達、廠房外溢效應，卻也衍生大型農地搶蓋違章亂象，湖口鄉甚至有違建工廠偽造門牌，行徑囂張。縣長楊文科昨在主管會報下令徹查，強調對農地違章祭出鐵腕，若有無視勒令停工命令的案件，採加重裁罰、盡速拆除，並移送地檢署查辦。

縣府工務處指出，竹縣農地大型違建以湖口鄉較多，其次為竹北市西區和寶山鄉，其中寶山鄉因台積電進駐設廠大興土木，有行為人趁亂在附近農地搭建鐵皮，違者查報屬實，將勒令停工或拆除。

縣府近期也在湖口鄉查獲到農地違章工廠，民政處初步確認此處為非都農地，地面蓋有3棟鐵皮違建，且有6個偽造的門牌，不同的地主卻有相同的業主。民政處長陳建淳說，將在釐清實際行為人後，依偽造文書等罪嫌移送法辦，以儆效尤。

楊文科說，不少民眾以為違建有門牌、有繳稅就能視為合法，這是錯誤的觀念，他要求第一線的鄉鎮市公所本於職責在發現違建施工時，就應積極查報，別等到「違建都長出來」才處理，並下令徹查是否還有無偽造門牌情形。

民政處指出，將函請各戶政事務所於新建物申請門牌時，應特別注意有沒有使用執照、建築執照，一旦發現疑似違章建築，依個案處理暫緩發放門牌，並向工務單位舉報確認是否為違建。

地政處長古瓊漢說，縣府針對農地違建情節嚴重者，依違反區域計畫法一次就開罰最高金額30萬元，限期改正期限也從3個月縮短為1個月，若不見改善，後續報請工務處強制拆除。