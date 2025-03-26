桃園忠貞市場遷臨時市場 試營運

桃園市忠貞市場以獨特滇緬美食遠近馳名，但長年占用道路、環境髒亂，市府近期大刀闊斧整頓，規模60攤的臨時市場昨起試營運，逛攤民眾多肯定環境寬敞乾淨。但攤商看法不一，有攤商反映備貨空間小、水電設施須優化，市府回應，若不影響主結構，可申請調整。

地處中壢、平鎮交界的忠貞市場有不少攤商自行搭建頂棚或將棚架外移至馬路上擺攤，甚至占用國有土地，衍生環境與交通亂象。桃園市經發局推動改善計畫，斥資1000萬元向軍方及國有財產署租用鄰近市六用地設置臨時市場，60攤攤商昨起試營運，4月10日正式營運。

記者昨天實地走訪，平日逛攤消費的人潮不少，有民眾大讚臨時市場環境整潔明亮，道路中間也不會有流動攤商、機車亂竄等，逛起來舒適又安全。也有攤商肯定，臨時市場較符合現代市場需求，希望大家共同維護並遵守相關規定，相信客人也會慢慢習慣新環境。

但有攤商抱怨，攤位不僅變小且不是原本的好位置，不僅作業變困難，存放食材空間也不足，只能無奈減少備量，「現狀無法應付逢年過節需求」，也擔心客人流失，還是喜歡原本的市場。

當地龍平里長李慶融說，攤商陸續向他反映如水溝、棚架等問題，他會協助與經發局溝通，一起提升整體市場環境。由於各街區像前龍、中龍及後龍街攤商特色及業態不同，也期待經發局全面性規畫改革市場風貌。

桃園市經發局指出，臨時市場開始試營運，遮雨棚還在施作中，預計4月初完工，有攤商反映水電及設備想要調整，原則不動到主結構，經申請會同意調整。另也觀察到部分流動攤販轉往周邊其他道路擺攤，已請警方加強勸導、取締。

至於忠貞市場臨時市場未來規畫為何？市府經發局指出，目前針對臨時市場所在的市六用地，並連同周邊停九用地及東側商業區一起做促參可行性評估，預計今年6月完成評估，明年底前完成開發商招商作業，以打造現代化市場為目標。