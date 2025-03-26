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看見幸福台灣／新竹市代理市長邱臣遠…六主軸 打造安居城

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
新竹市代理市長邱臣遠。新竹市政府／提供
新竹市代理市長邱臣遠。新竹市政府／提供

新竹市代理市長邱臣遠表示，從市民的角度如能感受到：安全、安心及安定，便能享受幸福感。因此，竹市府團隊的施政就是從「三安」的三大幸福政策，及六大施政主軸出發，打造「安居科技城」。

曾經是出國打拚台商的邱臣遠，深刻感受經濟繁榮及國家安全，是民心所向二大重點。他指出，儘管赴海外投資，需多方考慮該地的經濟力、勞動參與力、就業率及國民生產毛額（GDP）等，但政治安定與否才是考量投資的關鍵。城市的發展，也需要從經濟的發展輻射出去，帶動商業、住宅、就業、育兒，以及醫療的需求等。

邱臣遠指出，新竹市114年度的總預算達297億元，為歷年新高。自高虹安市長上任以後，累計二年來已還債達40億元，把短債均還清。邱臣遠說，新竹科學園區所在的新竹市，是最會賺錢的城市，也有最會還錢的市政府。除了遵財政紀律之外，也把每一分錢花在刀口上。對公共建設都會做有效的工程管控會議，讓其既能符合市場機制，也符合實際狀況。

竹科年產值約1.5兆元，全台科學園區總產值約3.9兆元，竹科就占了三分之一強。

邱臣遠以去年底首度舉辦的「新竹購物節」為例，兩個月累積發票登錄金額突破54億元，登錄發票總張數達300萬張。由此看出新竹市民的高消費力，與服務業的蓬勃發展。然而，新竹市政府只花了500萬元的行銷預算，所獲得的成效相當驚人。

他說，新竹市設籍人口約45萬人，但經常性流動人口約有60萬人，堪稱是一個有百萬人口生活的城市，且經濟力表現並不輸六都。但以新竹市預算規模來看，地方政府財政相當辛苦，遑論早期城市規劃的路廊不足，基礎建設的匱乏，都有賴新的財劃法來提升資源分配。

邱臣遠強調，基於「市民的小事，就是市府的大事」為民服務的初衷，完善基礎建建及社會福利非常重要，因此市府團隊從「基礎建設、宜居永續、教育文化、交通暢行、社會福利、國際交流」六大面向著手，全方位朝向增進新竹市民幸福感邁進。

竹科

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