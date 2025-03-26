看見幸福台灣／「新竹市…科技重鎮 敢生樂養

新竹市在經濟日報「2024縣市幸指數大調查」中，政府統計數據表現名列前名茅，為全台第二名；民意調查表現全台第19名。縣市幸福指數以總分52.14分，排名第九。今年「幸福座標」位於政府統計數據優、民意調查結果弱縣市區。

新竹市在政府統計數據部分，「安全」項目表現居全台第 一；「收入」、「健康」、「教育」表現優異，均為全台第二名。在民意調查部分，民眾對家庭經濟滿意度較高，不過對工作生活平衡、政府作為滿意度低。

新竹市為全球高科技產業的重鎮，吸引大量國際企業進駐與就業人口，擁有「三高一低」特色，也就是市民們的高收入、高學歷及高生育率，平均年齡低（40歲），人口結構中，40歲以下市民占三成。也因為如此，市民對結婚、生育、教育都相當重視。新竹市府也以打造願婚、敢生、樂養的幸福城市為目標。

其中，「教育」攸關孩子們的未來與城市競爭力，新竹市府為落實「新竹好學」理念，規劃並開辦關埔地區及南區的安心通學專車；已核定香山、成德及建功三所市立高中增班計畫，共增加530個入學名額。同步優化校園學習環境，二年來已投入66.2億元經費，完成13件校舍及運動場館改善工程，尚有42處持續推動中。

在社會福利的推動上，以安定民心為目標，朝「老幼共好、幸福友善」邁進。為協助市民能平衡工作與生活，透過舉辦40場中大型活動既能推廣觀光行銷、也讓親子有休閒遊憩的好去處，包括：兒童遊藝節、國際動漫節、風箏節、萬聖節、購物節、新竹馬拉松、玻璃藝術節及城隍祭等。更加碼舉辦竹塹盃電競大賽、青草湖繽紛派對、青草湖環湖小鐵人趣味賽等活動，累計超過160萬人次參與。

新竹市在「安全」項目表現佳，新竹市代理市長邱臣遠表示，市民的安全是市府團隊施政的首要任務，針對詐騙犯罪猖獗的亂象，特別整合各單位成立「新竹市打詐隊」，積極展打詐、識詐作業，新竹市警察局更在全國同步查緝車手專案行動中獲得滿分，是唯一獲此殊榮的機關。體恤員警辛勞，新竹市調高超勤加班費上限至1.9萬元，讓警消都能全心投入工作，有效降低暴力犯罪發生率。

邱臣遠認為，每項民意數據的呈現，都是市府團隊前進的動力。在「施政沒有最好，只有更好」的信念下，未來將持續推動各項創新政策，帶領竹市越來越美好，讓市民幸福更有感。