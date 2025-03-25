桃市農會游象紀任理事長、常監莊玉輝 績優總幹事周宗維續聘

桃園市農會今日召開第20屆第1次理監事會議，並選出與聘任農會3巨頭，游象紀以全票21票當選理事長，莊玉輝以全票7票當選常務監事，周宗維也獲全部21位理事同意續聘總幹事。

桃園市長張善政中午出席桃園市新屆次三首長及農政單位業務交流聯誼餐會，賀勉市農會及各區新任農會三首長順利就任，同時感謝桃園市農會前理事長李文政多年的付出。

張善政表示，這次農會改選是由農民投票選出農事小組長、會員代表、理監事為農民服務，攜手推動農會發展，特別感謝各區農會長期與市政府通力合作，支持推動各項農業政策。此外，市府用心輔導青年農民、產銷班，在大家團結合作下，成功發揮農業效益提高產值，持續為農民創造更佳的發展環境。

農業局長陳冠義說，這次農會改選是由農民用心選出的最佳夥伴，大家共同肩負推動農業進步的使命。回顧過去，在市府與農會的緊密合作中，見證了農機補助、肥料補助及青年輔導等政策落實的成果，也看到了桃園優秀農民屢創佳績的驕人表現。

陳冠義指出，桃園市擁有許多優秀農民及團隊，相信在市府與農會新團隊的帶領下，必能走向智慧與科技農業的嶄新時代，創造更多機會與希望，讓每一位辛勤的農民都能收穫滿滿，也讓市民品嘗到最優質的農特產品。