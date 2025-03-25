逛桃園特色公園、觀光工廠 限量「好ㄅㄠˇ包」免費拿
下周就是兒童節，桃園市結合7座特色公園、觀光工廠推出4月兒童月系列活動，只要到公園或觀光工廠就有機會拿到限量2000份的「桃園好ㄅㄠˇ包」，內含多家觀光工廠與產業文化館精選贈品及專屬優惠，讓孩子們一次擁有桃園最精華的體驗與好禮。
桃園市長張善政今天在市政會議前宣布「觀光工廠及特色公園兒童節活動」，今年市府和轄內14家觀光工廠業者及5家食品大廠，推出限量2000份「桃園好ㄅㄠˇ包」，內含零食、飲料、文具用品以及觀光工廠入園優惠票券。
張善政表示，想獲得「桃園好ㄅㄠˇ包」，只要報名參加7個特色公園的導覽活動或依照各家觀光工廠公告方式，完成條件即可領取；7個特色公園包括龍潭運動公園、中壢光明公園、八德楓樹腳公園、楊梅四維公園、桃園陽明公園、大園華興池公園及平鎮運動公園，報名特色公園導覽活動，每場限量100名。
13家指定觀光工廠則包括77巧克力共和國、太平洋自行車博物館、手信霧隱城、老K舒眠文化館、東和音樂體驗館、金格─卡司．蒂菈樂園、祥儀機器人夢工廠、郭元益糕餅博物館、勝昌中藥探索館、雄獅文具─想像力製造所、雅聞魅力博覽館（桃園楊梅館）、義美生產生態生活廠區、台灣菸酒股份有限公司桃園觀光酒廠等。
張善政表示，近期市府已陸續完成龍潭運動公園、中壢光明公園、八德楓樹腳公園、楊梅四維公園、桃園陽明公園、大園華興池公園及平鎮運動公園等7座特色公園整建工程。因應兒童節連假，市府特別推出系列導覽活動，歡迎家長上網報名參加。
經發局表示，手信霧隱城、太平洋自行車博物館、東和音樂體驗館、金格卡司蒂菈樂園、郭元益糕餅博物館、77巧克力共和國、勝昌中草藥探索館、雄獅文具想像力製造所在4月有推出多樣主題活動。
77巧克力共和國、太平洋自行車博物館、祥儀機器人夢工廠、郭元益糕餅博物館、勝昌中草藥探索館、雅聞魅力博覽館及葡萄王健康活力能量館等7家觀光工廠，4月3日至6日兒童節期間，則提供12歲以下兒童免費入園優惠，歡迎家長們把握機會參與活動。
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