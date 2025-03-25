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桃園中壢老街溪步道恐佈7公頃紅火蟻消滅 人氣步道再現安全

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢老街溪步道在機捷A20興南站附近1公里投藥防治後，步道旁已控制不見紅火蟻丘。記者曾增勳／攝影
中壢老街溪步道在機捷A20興南站附近1公里投藥防治後，步道旁已控制不見紅火蟻丘。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢老街溪步道全桃景點人氣第一，機捷A20興南站附近的老街溪步道旁，去年底發現密密麻麻紅火蟻丘，令人生畏，市府委外投藥防治至今3個多月來，市府水務局會同防蟻業者今天下午偵查防治成效，步道旁原本滿地標示紅火蟻的黃色小旗幟全部撤走，市府官員說，最近2次偵查不見火蟻蹤跡。

中壢老街溪步道去年吸引1053萬人次遊憩，名列觀光署全台10大觀光遊憩區名第5，不過，老街溪步道位於中豐北路段，沿國1高速公路橋下、至機捷A20興南站附近芝和橋的1公里範圍、大約7公頃的步道河川區域，竟出現大量紅火蟻、蟻丘，健行散步民眾被叮咬，引起市府重視，隨即在蟻丘插滿黃色小旗子，防止民眾靠近被叮咬危險。

每天步道散步的游姓市民說，去年底他沿著市區的老街溪步道，走到A20興南站附近，看見步道兩側及周邊密密麻煩的紅火蟻丘和插滿標示紅火蟻的黃色小旗，看起來「很恐怖」，連溜狗市民都不敢走，現在蟻丘和黃色小旗已不見，民眾又敢穿過草地散步了。

市府委託投藥防治紅火蟻的羅姓業者，有近20年防治紅火蟻經驗，他說，紅火蟻喜歡在日照充足、暖和的地方築巢，農業區就大面積投餌防治，公園熱區發現蟻丘，採密集式投藥防治，「紅火蟻不是防治一次就沒有了」，一般偵查防治檢視為期半年。

市府水務局官員與羅姓業者沿著A20興南站附近老街溪步道旁偵查，未發現紅火蟻蹤跡出沒，官員說，業者地毯式投藥至今年1月驗收，該範圍未見蟻丘後，黃色小旗全部撤除，民眾可安全進入，現在每個月觀察防治，只要發現火蟻蹤跡就投藥防治。

水務局河岸地工程管理科長王瀚逸表示，老街溪步道從國1橋下至芝和橋的1公里的火蟻肆虐範圍，市府委由廠商定期密集投藥防治改善，當初密密麻麻的蟻丘現在已完成控制掌握，最近2次偵查防治未發現蟻丘蹤跡，在契約至7月初防治期間，每月持續偵查蟻丘，防範紅火蟻轉移，只要發現就投藥防治，希望杜絕該處紅火蟻。

中壢老街溪步道在機捷A20興南站附近步道，去年底插滿紅火蟻黃色小旗，如今已控制不見火蟻黃旗。記者曾增勳／攝影
中壢老街溪步道在機捷A20興南站附近步道，去年底插滿紅火蟻黃色小旗，如今已控制不見火蟻黃旗。記者曾增勳／攝影
中壢老街溪步道在機捷A20興南站附近1公里，業者投藥防治後，已控制不見紅火蟻丘。記者曾增勳／攝影
中壢老街溪步道在機捷A20興南站附近1公里，業者投藥防治後，已控制不見紅火蟻丘。記者曾增勳／攝影
中壢老街溪步道在機捷A20興南站附近1公里投藥防治後，步道旁已控制不見紅火蟻丘。記者曾增勳／攝影
中壢老街溪步道在機捷A20興南站附近1公里投藥防治後，步道旁已控制不見紅火蟻丘。記者曾增勳／攝影
中壢老街溪步道在機捷A20興南站附近步道，去年底插滿紅火蟻黃色小旗幟，場面驚人。本報資料照
中壢老街溪步道在機捷A20興南站附近步道，去年底插滿紅火蟻黃色小旗幟，場面驚人。本報資料照

機捷 紅火蟻 老街

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