危險！苗栗泰安天狗野溪溫泉網上爆紅 村長籲不要拿生命開玩笑
苗栗縣泰安鄉梅安大橋附近的天狗野溪溫泉，近來網路盛傳是一處野溪溫泉秘境，再度翻紅，吸引不少遊客前往探秘；不過，該處是泰安鄉公所公告的危險水域「禁止進入」，村辦公室已報請公所針對大橋兩端被破壞的圍籬予以修復並加固。
梅安大橋下方上游處約500公尺處的天狗野溪溫泉，最早是遊客透過網路點評，深受野外休閒愛好者的青睞；2022年2月間，曾發生5男1女前往泡湯，不料回程途中，1女失足墜溪被沖走，經救援人員搜救，隔天上午於下游800公尺被發現溺水死亡的憾事。
另外，去年間也曾發生過因午後大雷雨溪水暴漲，導致遊客受困，最後還出動救難人員協助脫困情事。
近來該野溪溫泉因網路介紹，再度翻紅吸引遊客前往探秘。當地梅園村長陳福星說，近來發現假日又常出現許多外地遊客，大橋兩端下切到溪床所設置的圍籬也被破壞，已請公所安排現勘封固。
陳福星說，日前大雨期間，他也在臉書發文「請各位旅遊達人，因目前是汛期，大安溪水隨時暴漲，且任意破壞圍網強行通過，恐危及自身安全，且也造成許多垃圾，請大家遵守規定。」
雖然有人也建議，應該好好規畫這老天賜給他們部落的天然野溪溫泉，如規畫好遊客來了，有人潮就有錢潮，大安市集生意一定會很好，光是收停車費，就可以收好幾千元。不過，目前公部門並無開發計畫，遊客無視告示牌，從圍籬縫隙鑽過，要是出了事情，誰要負責？勸遊客不要拿自己的生命開玩笑。
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