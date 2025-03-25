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竹縣續發敬老禮金1萬元 4/1申請、排富

中央社／ 新竹縣25日電

新竹縣政府今天宣布，考量財政以及排富等，今年續發敬老禮金新台幣1萬元，將從4月1日起受理至9月30日止，若有領取敬老福利津貼者，敬老禮金不能重複領取。

新竹縣政府透過新聞稿指出，敬老禮金發放對象需年滿65歲，且為民國94年8月1日以後設籍新竹縣，並在截至申請日當天已持續設籍滿10年者，若去年已申請並審核通過者，今年可免重新申請。

社會處表示，另外最近1年內居住國內未滿183天、現職軍公教及公營事業職員工、經政府補助收容安置、入獄服刑、因案羈押或拘禁者等，皆不能領取敬老禮金。

社會處指出，敬老禮金也設有排富條款，包含112年個人綜合所得總額超過50萬元、個人土地及房屋公告現值總額超過500萬元、領有軍公教退休（職）金（含政務、公營事業）、領有老農（漁）福利津貼、領有榮民就養給與者。

社會處說，去年申請已通過審核者與今年4月1日至5月31日提出申請並審核通過者，將於7月底發放；6月1日至9月30日提出申請並審核通過者，將於11月底發放。

台幣 新竹 軍公教

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