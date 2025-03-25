忠貞市場變身今試營運 攤商看法兩極「抱怨位置變小」

桃園市位處中壢、平鎮交界，獨特滇緬美食遠近馳名，過去占用道路，環境髒亂問題嚴重，今起60攤臨時市場試營運，預計4月10日正式營運，民眾大讚變寬敞又乾淨。不過攤商看法兩極，有攤商表示，環境變乾淨，變身現代化市場，希望大家可以訂定規範，大家一起努力讓市場整體更好。但也有攤商大吐苦水，現在位置變小，肉舖存放肉品空間不足，只能無奈減少準備的量，「現狀無法應付逢年過節需求」，客源也一定受影響。

桃園市經發局說，臨時市場興建於市六用地上內側開闢為機車停車場，市府目前針對市六用地及停九用地及東側商業區正在做促參可行性評估，預計今年6月完成評估，明年底前完成開發商招商作業。

忠貞市場過去許多攤商自行搭建頂棚或將棚架外移至馬路上擺攤，並占用國有土地，造成環境與交通亂象。桃園市經發局推動改善計畫，斥資1000萬元向軍方及國有財產署租用鄰近市六用地，規畫設置臨時市場，60攤攤商今於臨時市場營業。

今記者實際走訪發現，平日也有不少人潮，有民眾大讚現在環境整潔明亮，道路中間也不會有流動攤商、機車亂竄等狀況，逛起來舒適又安全。也有攤商說，臨時市場較符合現代市場需求，希望大家共同維護並遵守相關規定，今天剛重新營業，相信客人也會慢慢習慣。

但有攤商抱怨，攤位不僅變小且不是原本的好位置，不僅作業變困難，準備的肉品只能無奈變少，也擔心客人流失，還是喜歡原本的樣子。

當地龍平里長李慶融表示，攤商陸續向他反映像水溝、棚架等問題，會協助與經發局溝通，盡量滿足攤商需求，一起提升整體市場環境。至於各街區像前龍、中龍及後龍街攤商特色及業態不同，期待經發局改革市場要做全面性規畫及考量。