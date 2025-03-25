鼓勵年輕人敢生 苗栗巿親子館即將完工

苗栗縣出生率偏低，縣府1.9億元新建苗栗市親子館暨友善育兒空間工程備受注目，預計下個月完工，明年委外營運，今年並大力推動公辦托嬰及公幼2歲專班量能，提供優質教保環境，鼓勵年輕人敢生。

縣府拆除舊議會後棟閒置空間，爭取前瞻基礎建設計畫拆除新建苗栗市親子館暨友善育兒空間，衛生福利部補助6000萬元，縣府自籌1.3億元，前年5月起施工，建築就在縣府第一辦公大樓旁，目前接近完工，備受地方注目，關心詢問度高。

縣府指出，親子館地上3層、地下1層，主體建築預計完工，後續還有室內裝修等工程，初步規畫符合0到6歲的幼兒及照顧者使用，委託營運親子館、公設民營托嬰中心，預計明年開張。

全縣目前有苗栗、竹興、頭份、通霄、新復，及苑北6處公設民營托嬰中心，可服務116人，今年4、5月將中山、後庄、勝麗3處，預計增加收托126名嬰幼兒，此外，0至12歲兒童臨時托育服務，除原本的親子館（托育資源中心）3處，今年起增加至6處公設民營托嬰中心、到宅或在宅保母，讓更多家長受惠。

另，縣府配合教育部國教署政策，盤點國小附設幼兒園建置2歲專班，113學年度在文山國小、文苑國小、啟文國小、銅鑼國小、錦水國小、成功國小增設，目前47名就讀，114學年擇訂苑裡國小、公館國小、新港國中小、造橋國小、永貞國小、頂埔國小設置。

縣府考量竹南科學園區需求，爭取教育部核定在頭份市建國國中分校，興建6班非營利幼兒園，招收2至3歲32名幼兒，120名3歲至入國小前幼兒，預計115學年度招生。

縣長鍾東錦表示，苗栗重大願景計畫打造家長更多平價優質的教保環境，中央與縣府共同挹注經費，提供軟、硬體設施設備，鼓勵年輕的父母敢婚、願生、樂養，提高出生率。