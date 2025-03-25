健亞生技今捐手提式防爆燈 強化新工分隊的救災設備

健亞生物科技公司今天捐贈手提式防爆燈給新竹縣新工分隊，大隊長陳孟嬬說，不論救災或是救護，消防員所需裝備器材有更高規格的要求，面對可能有化學氣體洩漏的狀況，在無線電、頭燈胸燈、熱顯像儀等設備都需具備防爆功能，這次捐贈的手提式防爆燈，也是因應分隊汰舊換新將已使用15年的防爆燈，讓消防員能更放心自身的設備。

今天早上在新竹縣政府消防局第三大隊新工消防分隊舉辦手提式防爆燈捐贈典禮，由陳孟嬬到場主持，感謝「健亞生物科技股份有限公司」代表人廠長黃光亮，現場亦有湖口鄉鄉民代表戴貴香、新竹產業園區服務中心、新竹產業園區廠商協進會等人員到場。

黃光亮表示，對於本次捐贈案能符合消防局需求，主要也是公司重要幹部副理戴玉英，是新工義消救護分隊小隊長，平時在公司付出努力外，也於自身休息時間在新工消防隊擔任志工，透過她居間協調，完成這項有義意的捐贈行動。很高興捐贈項目能實際為消防工作付出一片心力，健亞生技在湖口廠區營運將近30年，見證新竹產業園區的蓬勃發展，對周邊鄰里有著深厚的情感，更願善盡一個好鄰居的責任，回饋社會。

他說，未來將盡可能發揮無窮的民間力量，不只是在公司營運過程中注意消防安全，更為了公共安全利益下，照顧到消防人員的食衣住行，持續精進消防單位裝備器材。