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鼓勵地方多元開發、培力就業 一招幫逾千名失業者就業

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於將舉辦3場「多元及培力就業計畫」提案說明會，鼓勵民間團體提報具創意性、地方性及發展性的計畫。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於將舉辦3場「多元及培力就業計畫」提案說明會，鼓勵民間團體提報具創意性、地方性及發展性的計畫。圖／勞發署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長期推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，鼓勵民間團體提報具創意性、地方性及發展性的計畫，改善地方整體居住環境及生活條件，促進在地產業發展，並補助相關津貼，近3年共補助304家民間團體，協助1152名失業者就業。

桃竹苗分署將於4月11日、15日與18日分別在桃園、新竹及苗栗舉辦3場提案說明會，協助有意願提案的民間團體了解方案內容、申請流程、執行規範及審查原則等，今年提案說明會將於桃竹苗地區分別舉行，為各地方團隊提供經驗交流的機會，同時增加地方團隊商品曝光度，即日起受理報名，並提供有意提案的民間團體相互交流觀摩，開創專屬的在地創新計畫。

首場於4月11日在桃竹苗分署開啟序幕，由致力於協助更生人及藥癮者重返社會的台灣日光全人發展協會經驗分享，並邀請桃園市大三元農業休閒發展協會陪同參與者體驗多肉植栽DIY；第2場於4月15日在新竹縣寶山鄉觀光休閒產業文化協會辦理，由推動大隘三鄉在地產業的寶山鄉觀光休閒產業文化協會經驗分享，並由新竹市竹塹玻璃協會帶領進行玻璃片及鋁線的創意項飾DIY；第3場於4月18日在竹南鎮中美里活動中心辦理，由海線一家親環保協會經驗分享，將食育、海洋、生態等環境議題結合教案與遊程推廣，並由苗栗縣在地文化推廣協會帶領體驗並認識版畫藝術。

桃竹苗分署長賴家仁表示，桃分署執行多元及培力計畫，近3年共補助304家民間團體，協助1152名失業者就業，並透過諮詢輔導、舉辦教育訓練及協助行銷活動等方式，陪伴在地團體發展及茁壯，攜手民間團體促進產業發展，並為民間團體提供更多機會與支持。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長期推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，鼓勵民間團體提報具創意性、地方性及發展性的計畫，改善地方整體居住環境及生活條件，促進在地產業發展，並補助相關津貼。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長期推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，鼓勵民間團體提報具創意性、地方性及發展性的計畫，改善地方整體居住環境及生活條件，促進在地產業發展，並補助相關津貼。圖／勞發署桃竹苗分署提供

失業 新竹

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