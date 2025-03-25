竹市長春街雙黃線成違規陷阱 閃違停、行人壓到就挨罰

新竹市長春街鄰近光復路、慈雲路等重要幹道，但因道路寬窄不一，加上路邊違規停車多，通行的寬度更窄。居民投訴道路中央畫設雙黃線，常因塞車時閃避行人壓到被檢舉。市府表示，將評估民眾反映問題，兼顧安全及民眾便利。

東區長春街路面寬窄不一，附近有關埔國小、光武國中等明星學校，平時上、下班的車流量很大，每逢下雨更是大塞車，但居民投訴，道路中央硬是畫設雙黃線，最近很多住戶因為騎車、開車壓到雙黃線，被檢舉達人針對檢舉。

居民解釋，長春街狹窄難行，為閃避路旁行人、暫停車輛或機車、單車，難免跨越雙黃線，未料就被拍照受罰，尤其是接近巷尾與新莊街129巷交接T字路口附近，連中央雙黃線都因兩旁房屋蓋的凸出凹入、而有極大偏移落差，即便是去申訴也無效。

居民也提到，由於凸出房屋前停放的機車已貼到路旁白線，所以開車行經此處，為了避免碰撞路旁停放機車，再加上要閃避路旁行進的行人、單車及機車，常被迫要稍微跨越雙黃線，上下班更容易被檢舉，反觀隔壁較寬的新莊街，路中央則是單黃線。

新竹市交通處表示，一般市區道路中，非主要幹道的路、街及巷弄等，若雙向各一車道且無坡道或彎道，且不影響道路安全的情況下，可以考量在道路中央畫設行車分向線（黃虛線）。