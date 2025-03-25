新竹縣宣布續發敬老禮金1萬元 4月1日起開放申請

新竹縣政府宣布今年續發敬老禮金1萬元，並自4月1日起到9月30日止受理申請，呼籲符合資格的長輩們收到通知後，備妥相關資料至戶籍地所在的鄉(鎮、市)公所申請，並提醒已有領取敬老福利津貼者，敬老禮金不能重複發給。

縣長楊文科表示，竹縣人口快速成長，截至今年2月底人口已達59萬5474人，65歲以上的長輩有8萬6926人，占縣人口數的14.6%。為照顧因入籍時間門檻無法領敬老福利津貼的長輩們，縣府自111年開始發放敬老禮金1萬元， 3年來已嘉惠8557位長輩。

社會處說明，今年敬老禮金發放對象的三要件為：一、今年年滿65歲；二、民國94年8月1日以後設籍新竹縣；三、截至申請日當日已持續設籍滿10年者。若去年已申請並審核通過的長輩，今年可免重新申請。另外，最近1年內居住國內未滿183日、現職軍公教及公營事業職員工、經政府補助收容安置、入獄服刑、因案羈押或拘禁者，皆不能領取敬老禮金。

社會處強調，為讓資源公平合理運用，敬老禮金設有排富條款如下：一、112年個人綜合所得總額超過50萬元。二、個人土地及房屋公告現值總額超過500萬元。三、領有軍公教退休(職)金(含政務、公營事業)。四、領有老農(漁)福利津貼。五、領有榮民就養給與。

社會處提醒新申請的長輩，務必在期限內檢附申請書、切結書、個人戶籍謄本、郵局存摺影本（正面）、個人所得證明、財產清單及其他證明文件，向戶籍地的鄉(鎮、市)公所提出申請。

為加速發放時程，社會處將分2批發放，去年申請已通過審核者與今年4月1日至5月31日提出申請並審核通過者，將於7月底發放；6月1日至9月30日提出申請並審核通過者，將於11月底發放。如有疑問，可洽詢各公所或社會處老人及身心障礙福利科(03-5518101分機轉3141)。