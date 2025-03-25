遏止違建歪風！楊文科：未勒令停工 加重裁罰送檢查辦

新竹縣因工商發達、廠房外溢效應，非都市土地違規使用案件時有所聞，為遏止違章建築歪風，新竹縣長楊文科今天在主管會報祭出鐵腕，要求各局處動起來，違建施工時，先請鄉鎮市公所積極查報，暫緩發放臨時門牌。而無視勒令停工命令的案件，採加重裁罰、盡速拆除，並移送地檢署查辦，展現政府處理違建的決心。

工務處指出，竹縣農地大型違建以湖口鄉較多，其次為竹北市西區和寶山鄉，其中寶山鄉因台積電進駐施工，有行為人會趁亂在附近農地搭建鐵皮，違規事實經鄉公所查報或民眾檢舉，將面臨勒令停工及拆除的命運。

楊文科說，不少民眾以為違建有門牌、有繳稅，違法的建物就能視為合法，這是錯誤的觀念，地方政府也應該要拿出整頓違建的魄力和決心，第一線的鄉鎮市公所應本於職責在發現違建施工時，就應積極查報，別等到違建都長出來，甚至已經蓋好準備申請門牌，接水、接電才通報縣府查處，解決違建問題應「放手去做」。

民政處將函請各戶政事務所於新建物申請門牌時，應特別注意有沒有使用執照、建築執照，一旦發現疑似違章建築，依個案處理暫緩發放門牌，並應盡速向工務單位舉報確認是否為違建。另外加強清查違建臨時門牌，若發現仿冒門牌，將依法辦理。

地政處說明，農地違建經農業處邀集相關單位現勘，確認農牧用地未經申請許可使用，將違反區域計畫法第15條相關規定，依同法第21條可處6萬至30萬元罰鍰，若違規事實嚴重得加重處罰，並縮短限期改善期為1個月，或自行拆除地上物，仍未改善者，工務處得逕行強制拆除。