30天內接連確診4名子宮內膜癌病患 醫師：不能輕忽警訊

苗栗市大千綜合醫院2月間接連確診4名婦女罹患子宮內膜癌，院方表示子宮內膜癌已成為婦科發生率最高的癌症，對婦女健康的威脅不容忽視。

大千綜合醫院醫療副院長及婦科主任林敬旺表示，根據國健署癌症資料顯示，子宮內膜癌已成為婦科發生率最高的癌症，大千2月間確診的4名婦女病患，年齡介於52至59歲，都因停經後出現不正常陰道出血就醫，經超音波檢查發現有子宮內膜增厚的情況，在接受子宮鏡進行子宮內膜切片後，確診為子宮內膜癌，安排腹腔鏡微創子宮內膜癌分期手術，術後恢復良好並已出院。

他指出，子宮內膜癌主要症狀包括停經後陰道出血、經期不規則、經血過多、經血變多、持續性陰道出血或紅色分泌物、貧血、倦怠、下腹疼痛等；其中，停經後陰道出血是最常見且最重要的警訊。主要的高危險因子有肥胖、高血壓、糖尿病、多囊性卵巢症候群、無生育史或晚生育、長期接受雌激素治療而未合併使用黃體素、家族有子宮內膜癌或乳癌和大腸癌病史的婦女。

治療方式分別為手術、放射治療及化療，其中以手術進行子宮全切除、雙側輸卵管卵巢切除及骨盆腔淋巴結切除為主。現今採用腹腔鏡微創手術，可大幅減少病人的疼痛感、縮短住院時間，並加速恢復正常生活及工作能力。相較於傳統開腹手術，腹腔鏡手術傷口小、出血少，且併發症發生率較低，對病人而言是一大福音。