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30天內接連確診4名子宮內膜癌病患 醫師：不能輕忽警訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
林敬旺四名罹患子宮內膜癌病人因停經後有不正常出血，檢查發現有子宮內膜增厚的情況（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
林敬旺四名罹患子宮內膜癌病人因停經後有不正常出血，檢查發現有子宮內膜增厚的情況（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

苗栗市大千綜合醫院2月間接連確診4名婦女罹患子宮內膜癌，院方表示子宮內膜癌已成為婦科發生率最高的癌症，對婦女健康的威脅不容忽視。

大千綜合醫院醫療副院長及婦科主任林敬旺表示，根據國健署癌症資料顯示，子宮內膜癌已成為婦科發生率最高的癌症，大千2月間確診的4名婦女病患，年齡介於52至59歲，都因停經後出現不正常陰道出血就醫，經超音波檢查發現有子宮內膜增厚的情況，在接受子宮鏡進行子宮內膜切片後，確診為子宮內膜癌，安排腹腔鏡微創子宮內膜癌分期手術，術後恢復良好並已出院。

他指出，子宮內膜癌主要症狀包括停經後陰道出血、經期不規則、經血過多、經血變多、持續性陰道出血或紅色分泌物、貧血、倦怠、下腹疼痛等；其中，停經後陰道出血是最常見且最重要的警訊。主要的高危險因子有肥胖、高血壓、糖尿病、多囊性卵巢症候群、無生育史或晚生育、長期接受雌激素治療而未合併使用黃體素、家族有子宮內膜癌或乳癌和大腸癌病史的婦女。

治療方式分別為手術、放射治療及化療，其中以手術進行子宮全切除、雙側輸卵管卵巢切除及骨盆腔淋巴結切除為主。現今採用腹腔鏡微創手術，可大幅減少病人的疼痛感、縮短住院時間，並加速恢復正常生活及工作能力。相較於傳統開腹手術，腹腔鏡手術傷口小、出血少，且併發症發生率較低，對病人而言是一大福音。

林敬旺建議，對預防及早期發現子宮內膜癌，女性朋友應保持理想體重、規律運動、均衡飲食、避免食用高脂肪及高熱量食物，並定期接受婦科檢查。特別是停經後婦女，如有任何不正常出血，應立即就醫檢查，以早期發現早期治療。

病人經子宮腹腔鏡微創子宮內膜癌分期手術（紅圈處），術後恢復良好。圖／大千綜合醫院提供
病人經子宮腹腔鏡微創子宮內膜癌分期手術（紅圈處），術後恢復良好。圖／大千綜合醫院提供
林敬旺提醒女性朋友遠離子宮內膜癌的危險因子，如出現異常症狀，一定要及早就醫。圖／大千綜合醫院提供
林敬旺提醒女性朋友遠離子宮內膜癌的危險因子，如出現異常症狀，一定要及早就醫。圖／大千綜合醫院提供
林敬旺表示，大千醫院今年2月僅一個月就診斷出4名罹患子宮內膜癌的病患，可見子宮內膜癌對婦女的影響和威脅大，不能輕忽。圖／大千綜合醫院提供
林敬旺表示，大千醫院今年2月僅一個月就診斷出4名罹患子宮內膜癌的病患，可見子宮內膜癌對婦女的影響和威脅大，不能輕忽。圖／大千綜合醫院提供

子宮 微創手術 確診

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