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清明連假南桃園3區掃墓出遊憂車潮 交通替代道路看這裡
清明節4天連假將至，桃園市平鎮、龍潭、大溪區民眾掃墓、出遊人多，警方今天上午因應連假人車潮規畫，國1平鎮系統交流道南下匝道封閉，大溪區佛光山寶塔寺、和平禪寺周邊單向管制，配合龍潭區公墓公園春祭及小人國等景點大量車流，規畫替代龍潭中原路、中豐路路線行車，提醒民眾掃墓、出遊配合交管措施，避免塞車。
今年清明節自4月3日至6日連假，國道實施高乘載及凌晨暫停收費，疏解車流，平鎮警分局指出，配合連假掃墓車流，4月3日、4日2天5時起至12時，台66快速道匯入國1平鎮系統交流道南下匝道入口封閉，並規畫台66線往觀音方向在中豐交流道下匝道、往大溪方向由台66線下桃112甲線接台3線南下等替代道路，請民眾遵行，避免塞在車陣。
龍潭警分局配合清明連假，龍潭區公所本月29日舉辦公墓公園春祭活動，配合掃墓及前往小人國、石門水庫等景點旅遊人潮，避免車流匯聚龍潭中原路、中豐路口壅塞，建議出遊民眾遵循警方規畫替代道路，分別至國3龍潭交流道下匝道，往小人國、石門水庫景點，至國3高原交流道下匝道前往遊樂區方向，避免塞車。
大溪警分局表示，清明掃墓大溪墓區周邊道路小、車流大易塞車，為紓解車潮，佛光山寶塔寺及和平禪寺在（3月29、30日及4月3、4日）上午8至14時周邊單向管制，連同美華第一公墓周邊均實施交通管制，警方也規畫民眾出遊大溪、復興景點替代路線，建議出遊民眾回程北上往新北三峽、鶯歌方向離開、南下行駛國3高原交流道離開，以免塞車車浪費時間。
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