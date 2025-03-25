網傳苗栗泰安野溪溫泉秘境 竟是公告危險水域

近來網路流傳苗栗縣泰安鄉梅象大橋附近一處野溪溫泉秘境，引發不少民眾關注，然而該地點為泰安鄉公所公告之危險水域，警方呼籲民眾勿隨意前往並將加強巡邏，如屢勸不聽肆意前往，可依法裁罰1至5萬元。

大湖警分局表示，日前大安派出所獲報稱有民眾在泰安鄉梅象大橋處欲前往網傳野溪溫泉處，立即派員前往查看並當場勸導民眾勿隨意前往。

由於該地點地形險峻、水流湍急，存在高度風險，泰安鄉公所已於2022年1月列為公告危險水域，並非一般合法開放的遊憩場所，如屢勸不聽肆意前往，違者將依發展觀光條例第60條1項函請主管機關裁罰，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰並禁止其活動。