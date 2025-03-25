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網傳苗栗泰安野溪溫泉秘境 竟是公告危險水域

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
近來網路流傳苗栗縣泰安鄉梅象大橋附近一處野溪溫泉秘境，引發不少民眾關注，然而該地點為泰安鄉公所公告之危險水域。圖／警方提供
近來網路流傳苗栗縣泰安鄉梅象大橋附近一處野溪溫泉秘境，引發不少民眾關注，然而該地點為泰安鄉公所公告之危險水域。圖／警方提供

近來網路流傳苗栗縣泰安鄉梅象大橋附近一處野溪溫泉秘境，引發不少民眾關注，然而該地點為泰安鄉公所公告之危險水域，警方呼籲民眾勿隨意前往並將加強巡邏，如屢勸不聽肆意前往，可依法裁罰1至5萬元。

大湖警分局表示，日前大安派出所獲報稱有民眾在泰安鄉梅象大橋處欲前往網傳野溪溫泉處，立即派員前往查看並當場勸導民眾勿隨意前往。

由於該地點地形險峻、水流湍急，存在高度風險，泰安鄉公所已於2022年1月列為公告危險水域，並非一般合法開放的遊憩場所，如屢勸不聽肆意前往，違者將依發展觀光條例第60條1項函請主管機關裁罰，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰並禁止其活動。

另外，苗縣消防局網站公告較易發生溺水的水域地點共計95處，有鑑於日前發生越南移工溺斃事件，針對縣內有2萬1千多名外籍移工，縣長鍾東錦也指示在水域危險區域明顯處，宣導並製貼英文、泰文、越南文、印尼文等警告標語，提醒外籍族群民眾從事水域活動，應避免進入禁止區域，以確保自身安全。

梅象大橋附近一處野溪溫泉秘境，泰安鄉公所已於2022年1月列為公告危險水域，並在橋頭設置警告標示。圖／警方提供
梅象大橋附近一處野溪溫泉秘境，泰安鄉公所已於2022年1月列為公告危險水域，並在橋頭設置警告標示。圖／警方提供

溫泉 移工 越南

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