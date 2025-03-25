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竹縣竹北市、芎林鄉部分區域 27日停水13小時

中央社／ 新竹縣25日電

台灣自來水公司今天表示，因辦理改善工程，竹北市東海里與芎林鄉4個村將於3月27日上午9時至晚上10時止停水共13小時，影響約4947戶，民眾可多留意並提前儲水備用。

台灣自來水公司今天發布新聞稿指出，第三區管理處辦理「竹北、新竹雙向供水系統閥類改善工程」，於3月27日停水共13小時，停水區域有竹北市東海里；芎林鄉上山村、下山村、芎林村、文林村等。

台灣自來水公司表示，水壓降低期間應關閉抽水機電源、慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

另外，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間應將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸污染發生。

停水 水公司 竹北

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