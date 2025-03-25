竹北兒藝節4/4登場 體驗跳床塗鴉等街頭藝術

新竹縣竹北市長鄭朝方今天表示，將於4月4日至5日於水圳公園舉辦竹北兒童藝術節，今年以街頭藝術為主題，現場可體驗滑板、塗鴉、跳床等，培養孩子創造力與挑戰精神。

鄭朝方告訴中央社記者，迎接兒童節將至，公所舉辦竹北兒童藝術節活動，現場規劃多元主題體驗區，包含塗鴉、彩繪、滑板、攀樹、跳床、咖啡杯等，盼讓孩子透過沉浸式體驗，培養挑戰精神。

他說，除有體驗活動外，也邀請曾代表台灣征戰去年巴黎奧運的霹靂舞者孫振演出，盼讓民眾看見舞者的爆發力與藝術張力，還有溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶演出，展現溜溜球的無限可能。

鄭朝方表示，活動期間設有集點活動，民眾參加體驗挑戰、打卡分享即可累積點數，並兌換限量版溜溜球；另外，體驗等活動需以網路報名，將於3月27日中午開放，詳情可洽竹北市公所臉書。