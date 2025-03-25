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苑裡青埔生命紀念園區便民再升級 買塔位也可超商繳款

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
自4月1日起，民眾購買苑裡鎮青埔生命紀念園區塔位，可選擇多項的繳款管道。圖／苑裡鎮公所提供
自4月1日起，民眾購買苑裡鎮青埔生命紀念園區塔位，可選擇多項的繳款管道。圖／苑裡鎮公所提供

為提供民眾更便捷的繳款方式，苗栗縣苑裡鎮公所推出規費多元支付系統，設計三段式條碼規費繳款書，正式啟動「青埔生命紀念園區規費多元支付方案」，買塔位也可在四大超商繳款，便民服務措施再升級。

苑裡鎮公所表示，自4月1日起，民眾於青埔生命紀念園區購買塔位，只要持規費繳款書，即可在繳費期限內至苑裡鎮農會、各地區郵局，全家、7-11、萊爾富、OK等四大超商繳納，也可利用各金融機構匯款，大幅節省民眾交通往返及臨櫃排隊等待的時間。

鎮長劉育育表示，以往民眾欲購買塔位，僅能前往苑裡鎮農會繳納規費，限制了支付方式的選擇性，也造成交通往返的困擾。多元支付方案啟用後，民眾可選擇多元的支付管道，不僅提供更靈活的繳費方式，也提升公部門行政效率，強化便民服務。

她表示，公所持續推動行政服務升級，此次導入多元支付機制，旨在提升便民服務品質；未來，也將持續精進各項行政作業流程，為鎮民打造更便利的行政環境。

超商 農會

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