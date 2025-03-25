桃園購電動機車推5專案 補助合計3.6萬元六都最高

為推動淨零碳排目標，桃園環保局今日公布最新電動機車補助計畫，除維持汰舊換新與新購電動機車的補助，另推出「婦幼E騎GO」、「青壯騎行」、「青春馭電」、「原住民樂購」、復興區居民或中低收入戶等再加碼專案，最高補助3萬6000元，六都最高，期限即日起至12月31日。

環保局長顏己喨表示，桃園市電動機車數逾10萬，市占率7.21%，針對汰換二行程機車並換購電動機車的申請者，最高補助1萬5000元。此外，汰換2016年12月31日前出廠的1至5期機車並同步換購電動機車，最高補助1萬2000元；新購電動機車的申請，也有最高4000元的補助，這波汰舊新購的總名額為8500名。

環保局說明，今年新推5項加碼專案，除針對中低收或復興區居民再加碼補助1萬元，育有0至12歲幼童的家庭推出「婦幼E騎GO」補助6000元，「青壯騎行專案」限36至45歲合計2500名額，補助4000元，「青春馭電專案」為18至35歲市民1000名各補助1000元。「原住民樂購專案」1000名加碼補助1000元。

申請資格和相關規定請上桃園市政府環境保護局官網查詢，洽詢專線電話為（03）3359117分機1218、1241。