聽新聞
0:00 / 0:00
桃園購電動機車推5專案 補助合計3.6萬元六都最高
為推動淨零碳排目標，桃園環保局今日公布最新電動機車補助計畫，除維持汰舊換新與新購電動機車的補助，另推出「婦幼E騎GO」、「青壯騎行」、「青春馭電」、「原住民樂購」、復興區居民或中低收入戶等再加碼專案，最高補助3萬6000元，六都最高，期限即日起至12月31日。
環保局長顏己喨表示，桃園市電動機車數逾10萬，市占率7.21%，針對汰換二行程機車並換購電動機車的申請者，最高補助1萬5000元。此外，汰換2016年12月31日前出廠的1至5期機車並同步換購電動機車，最高補助1萬2000元；新購電動機車的申請，也有最高4000元的補助，這波汰舊新購的總名額為8500名。
環保局說明，今年新推5項加碼專案，除針對中低收或復興區居民再加碼補助1萬元，育有0至12歲幼童的家庭推出「婦幼E騎GO」補助6000元，「青壯騎行專案」限36至45歲合計2500名額，補助4000元，「青春馭電專案」為18至35歲市民1000名各補助1000元。「原住民樂購專案」1000名加碼補助1000元。
申請資格和相關規定請上桃園市政府環境保護局官網查詢，洽詢專線電話為（03）3359117分機1218、1241。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言