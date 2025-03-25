新竹市牌照稅共徵14億 e化繳稅可抽萬元商品券

新竹市2025年自用汽、機車全期及營業用車輛上期使用牌照稅將於4月1日開徵，為鼓勵民眾使用e化繳稅，新竹市稅務局舉辦「e化繳稅好EASY萬元商品券大方送」，只要使用線上繳稅、行動支付或掃描QR-Code等e化繳稅方式，就有機會抽中1萬元商品券。

新竹市稅務局指出，2025年共開徵17萬2366輛車，較去年增加3424輛，成長2.03%；開徵稅額為14億2969萬元，較去年增加1053萬元，成長0.74%。其中，自用小客車數量最多，共計13萬8625輛，占總數80.42%。按排氣量分析，1201至1800CC自用小客車最多，有7萬188輛，占40.72%；其次為1801至2400CC，共5萬490輛，占29.29%，顯示小排氣量車款為市場主力。

稅務局說明，為便利民眾繳納稅款，提供多元繳稅服務，可利用e化繳稅或持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、OK等便利商店繳納，也可透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式進行繳稅。

此外，民眾如未收到或遺失繳款書，可以使用線上查繳稅服務，只需使用智慧型手機或電腦登入「線上查繳稅系統」，輸入車牌號碼加身分證字號／統一編號，即可線上查繳稅款，稅額在3萬元以下，也可以利用便利商店多媒體資訊機，輸入車牌號碼及身分證字號／統一編號，查詢列印繳納單後，直接至便利商店櫃檯繳納。

稅務局提醒，車主應於期限內繳納稅款，逾期每逾3天加徵1%滯納金，最高加徵至10%，若超過30天仍未繳納，將移送強制執行。為支持環境永續發展，稅務局鼓勵車主申請以電子郵件方式傳送稅單或轉帳通知書，申請成功後，不需再逐年申請。