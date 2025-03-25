使用逾15年 竹市府補助6千萬改善學校冷氣設備

新竹市許多學校的冷氣設備已使用多年，面臨運行效率低、能耗高、故障頻繁等問題，且部分學校的電力系統也出現局部電力不足或老化，市府今指出，114年再度核定總經費逾6029萬元，補助18校教學空間冷氣設置改善、14校大型集會場所冷氣裝設與汰舊換新與局部電力改善，持續優化學習環境。

教育處指出，竹市部分學校的教學空間冷氣系統使用年限已超過9年以上，影響運行效率，部分學校的大型集會場所冷氣設備更已使用15至33年，導致能源浪費與設備故障頻繁。此外，部分學校的電力系統無法支援冷氣及其他教學設備，影響學習環境安全。這次補助計畫不僅提升學校教學環境，也有助於節能減碳，朝向更綠色的未來邁進。

教育處表示，「改善國民中小學校園環境教學空間冷氣設置」計畫補助總經費1310萬元，涵蓋冷（暖）氣裝設、能源管理系統(EMS)建置等項目。受惠學校包括北門、竹蓮、建功、香山、虎林、港南、大庄、茄苳、朝山、舊社、高峰及青草湖國小，以及培英、光華、南華、富禮、三民、新科國中等18校。

「大型集會場所冷氣裝設、汰舊換新及局部電力改善」計畫總經費達4719萬元，市府補助4197萬元，補助14校汰換或新增大型集會場所的冷氣設備。受惠學校包括補助汰換11校老舊冷氣（陽光、民富、三民、舊社、科園國小及培英、光華、育賢、虎林、三民國中及成德高中），另為3所學校（大庄國小體育館、北門國小禮堂與青草湖國小活動中心）補助新增冷氣設備。

舊社國小校長李佳穎指出，學校重要集會場所炫風館的冷氣設備已使用超過20年，老舊故障頻繁影響學生集會舒適度，且機房位置影響通學步道拓寬。學校向市府反映後，感謝市府核定補助，目前已啟動冷氣汰換與局部電力改善，預計7月底前完工。