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溜溜球達人、世界街舞冠軍炫技 竹北兒藝節4/4登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣2025竹北兒童藝術節將於4月4日至5日於水圳公園盛大登場，今年活動顛覆傳統框架，以「街頭藝術」為主題。圖／竹北市公所提供
新竹縣2025竹北兒童藝術節將於4月4日至5日於水圳公園盛大登場，今年活動顛覆傳統框架，以「街頭藝術」為主題。圖／竹北市公所提供

新竹縣2025竹北兒童藝術節將於4月4日至5日於水圳公園盛大登場，今年活動顛覆傳統框架，以「街頭藝術」為主題，讓孩子們在自由揮灑創意的同時，探索街頭藝術的魅力。2天活動還有精彩表演，並設有集點活動，可兌換限量版溜溜球。

北市長鄭朝方指出，竹北市公所致力於打造「幸福兒童城市」，並推動美學與運動扎根。繼第一波兒童節禮物拇指琴與直笛引發全台家長熱烈討論後，再推出「街頭藝術」的兒童藝術節。

活動現場規畫7大主題體驗區，有「噴射吧！恣意塗鴉」、「潑灑吧！自由彩繪」、「翻轉吧！滑板體驗」、「攀樹吧！勇敢的冒險家」、「創造吧！城市建設王」、「跳躍吧！跳床翻騰」、「旋轉吧！咖啡杯」等，希望讓孩子們透過沉浸式體驗，培養創造力與挑戰精神，也能在歡樂中突破自我。

鄭朝方表示，一連2天活動，同步安排精彩表演，包含曾奪得2024 Outbreak Europe世界冠軍的街舞大師孫振，曾代表台灣參與奧運霹靂舞項目，讓全球見證台灣街舞的實力；還有溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶也將登台，以極致技巧展現溜溜球的無限可能。

此外，活動期間設有集點活動，參加體驗挑戰、打卡分享即可累積點數，並兌換限量版溜溜球，讓孩子們帶回獨一無二的紀念品。而塗鴉創作、潑畫藝術、城市建設王、攀樹體驗等活動採網路預約，將於3月27日中午開放報名（竹北市民享幸福專屬保障名額），主辦單位歡迎大小朋友一同加入，感受這場結合藝術、遊戲與創意的街頭藝術盛宴。

活動期間設有集點活動，參加體驗挑戰、打卡分享即可累積點數，並兌換限量版溜溜球。圖／竹北市公所提供
活動期間設有集點活動，參加體驗挑戰、打卡分享即可累積點數，並兌換限量版溜溜球。圖／竹北市公所提供

北市 竹北

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